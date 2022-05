MARKO NIKOLIĆ GLAVNI KANDIDAT ZA TRENERA CSKA: Problem može da mu napravi samo jedan domaći stručnjak, kojeg pamte u PARTIZANU

Čelnici CSKA iz Moskve nisu zadovoljni rezultatima u sezoni koja je na izmaku i kako sada stvari stoje zahvaliće se sadašnjem treneru Alekseju Berezuckom, legendi kluba.

foto: Profimedia

Prema pisanju portala Sport-ekspres, rukovodstvo kluba već zna ko bi trebalo da bude trener CSKA. Sužen je izbor kandidata, tačnije knjiga je pala na dva slova - Srbina Marka Nikolića i domaćeg stručnjaka Vladimira Fedotova. Još jedan bivši trener Partizana Savo Milošević, izrazio je želju da radi u CSKA.

U poslednjih šest mečeva ruskog šampionata ekipa CSKA ostvarila je jednu pobedu, dva puta remizirala i tri puta izgubila. Moskovljani su četvrti na tabeli sa 47 bodova iz 28 mečeva.

foto: Starsport©

Marko Nikolić je bio na čelu Lokomotive od juna 2020. do oktobra 2021. godine. Pod njegovim vođstvom, klub je osvojio Kup Rusije i bio treći u prvenstvu 2020/21. Srbin je smenjen posle prljave igre pojedinih čelnika kluba, kada su u Lokomotivu doveli Nemca Ralfa Ragnika, sadašnjeg stratega Mančester junajteda. U vezu sa CSKA Srbin se dovodi od decembra prošle godine.

Vladimir Fedotov trenutno vodi Soči, koji je baš tokom vikenda pobedio CSKA rezultatom 1:0. Tim iz poznatog ruskog letovališta zauzima treće mesto u Premijer ligi Rusije sa 52 boda. Pored CSKA za Fedotova je interes pokazao i moskovski Spartak. Fedotov je bio trener Sočija koji je prošlog leta u kvalifikacijama za Ligu konferencije, posle dva neizvesna duela eliminisan od Partizana, bivšeg kluba Marka Nikolića.

foto: Starsport

Dejan Joksimović, menadžer Marka Nikolića dao je izjavu za TV stanicu "Meč" u kojoj je otkrio planove svog klijenta:

- Nikolić nema bilo kakvih obaveza prema Lokomotivi. Tamo se nije uklopio u koncept novih nemačkih menadžera. Marko ima mentalitet pobednika, želeo je da se bori za titulu, a ne za peto ili šesto mesto. Interesovanje za Nikolića u Rusiji ima. Do 15. maja trebalo bi da donese odluku. On će se 100% vratiti u Rusiju, ali sada je ta zemlja suspendovana iz evropskih takmičenja i to nije dobro za posao. Treba videti šta će biti u budućnosti. Marko će sigurno raditi u Rusiji, možda ne sada, ali za godinu ili dve, sigurno.

