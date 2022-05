IMA LI KRAJA NASILJU NA FUDBALSKIM TERENIMA: Tuče, huliganstvo i incidenti obeležili prethodni vikend u Srbiji

Nasilje na fudbalskim terenima uzelo je maha. Svedoci smo poslednjih nedelja, a posebno proteklog vikenda da su se desili određeni teški incidenti koji nemaju opravdanje.

foto: Privatna Arhiva

Mladi golman BSK Batajnice Aleksa B. prebijen je na utakmici protiv ekipe Siti u SC Kovilovo, kada je jedan huligan preskočio ogradu i brutalno ga istukao na terenu. Njegov kolega iz Crvene zvezde Stefan M. takođe je bio akter tuče sa nekoliko lica, a u nedelju nekoliko ljudi ušlo je na teren i pokušalo da se obračuna sa neistomišljenicima na utakmici između Radničkog 1923 i Proletera, koja je odigrana u Kragujevcu.

- Poremećeni su međuljudski odnosi na svim nivoima i u svim nivoima društva. Insititucije od značaja za psihofički razvoj su zakazale. Na prvom mestu porodica koja je marginalizovana, zatim škola kao vaspitno-obrazovna ustanova, o sportskim klubovima da ne trošim reči - priča za Kurir socijalni psiholog Vesna Tomić i nastavlja:

foto: Starsport©, Privatna Arhiva

- Kod nas se sada promoviše agresivna komunikacija. Verbalna i fizička! A, ko je promoviše?! Mediji i ulica! Suočavamo se sa jednim novim fenomenom, tačnije žalosnom situacijom, da se ljudi koji nisu u pravu bune i grde one koje su povredili, ili fizički, ili verbalno.

foto: Zorana Jevtić

Čini se da je celo društvo u našoj državi otišlo u krivom smeru i to dugi niz decenija. Deca nemaju prave uzore.

- Masa mladih ljudi povodi se onim kako se ponašaju javne ličnosti preko medija. Taj sistem nameće se na sve moguće načine, kroz sve kanale komunikacije. Nasilje je u ekspanziji u našoj zemlji. Sankcije za nasilje su nedovoljne i slabe, plus morale bi da za sve budu jednake, ali nisu. Za nekoga važe, za nekoga ne važe. Kaznena politika je loša, sudska još gora. Naravno da je to socijalno neprihvatjivo, ostavlja loše posledice za psihu i organizam. Kultivisanje sredine je mukotrpan i dugotrajan proces.

Vesna Tomić sa nevericom komentariše slučaj tinejdžera Alekse B, golmana BSK Batajnice kojem je slomljen nos u Kovilovu, u subotu.

- Kako je to moglo da se desi? Kako niko nije reagovao, kada je taj huligan preskočio ogradu i tukao to dete? Kako je uopšte mogao da stigne do njega? Gde su bili ljudi na toj utakmici, treneri, gledaoci... Niko da reaguje! Dobro je da su pozvali policiju. Potpuna patologija socijalna i individualna - zaključila je Vesna Tomić.

Kurir sport/A. Radonić