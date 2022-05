KLOP O PRELASKU HALANDA U SITI: Nažalost, Gvradiola je doveo pravu životinju!

Građani su u utorak zvanično potvrdili da će maestralni napadač Borusije Dortmund, 21-godišnji Erling Haland, od naredne sezone nositi dres kluba sa Etihada.

Ta vest nije se dopala treneru Liverpula Jirgenu Klopu.

"Dobar igrač, ali Siti nikada nije bio, niti će biti, ekipa koja pobeđuje zbog jednog igrača. Već znam kako će Erling postići najviše golova, a to će brzo shvatiti i on sam - na drugu stativu. On je prava životinja. Istina, imao je problema sa povredama, ali kad je zdrav... Nažalost, jako dobro pojačanje za Siti", iskren je Klop.

Dortmund će za Halanda dobiti 75 miliona evra odštete, a u slučaju da napadač ispuni bonuse nemačkom klubu sleduje dodatnih 10 miliona. Haland će postati najplaćeniji igrač u ligi, spekuliše se da će za petogodišnji ugovor dobiti oko 200 miliona evra.

Kurir sport