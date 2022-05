HRVATI ŠALJU SRPSKOG FUDBALERA MEĐU BESMRTNE Šokantan tekst u komšiluku! Pored Modrića, Perišića i kompanije, glavni je ovaj Srbin

Komšije uživaju u učinku svojih fudbalera i imaju apsolutno pravo na to

Hrvatski mediji svakodnevno pišu tekstove u kojima dižu u nebesa svoje fudbalere, a u poslednje vreme imaju razloga da to rade.

Luka Modrić redovno oduševljava u dresu Real Madrdia iako ima 36 godina, Marcelo Brozović i Ivan Perišić igraju fenomenalno u Italiji i glavni su igrači Intera, što su dokazali i u finalu Kupa koji su "nerazuri" osvojili pobedom protiv Juventusa rezultatom 4:2, a širom Evrope ima puno fudbalera iz Hrvatske koji igraju na najvišem nivou, u najjačim ligama i to čine s velikim uspehom.

Ali, u moru tekstova kojima se veličaju reprezentativci zemlje iz komšiluka, našao se i jedan koji u superlativu govori o jednom Srbinu.

Novinar sajta "Telesport" je izdvojio svoje vreme i veliki tekst je posvetio Filipu Kostiću, fudbaleru Ajntrahtta iz Frankfurta koji će 18. maja, na stadionu "Ramon Sančez Pishuan" u Sevilji, imati priliku da osvoji Ligu Evrope.

foto: Profimedia

To bi, na neki način, bila kruna Kostićevog boravka u Frankfurtu u kojem je proveo prethodne tri godine. Iako ima ugovor do leta 2023. godine, dobre su šanse da nekadašnji fudbaler Radničkog iz Kragujevca, Groningena, Štutgarta i Hamburga, napusti klub u letnjem prelaznom roku.

Na pomenutom sajtu pojavio se tekst pod naslovom: Filip Kostić: Šansa za besmrtnost

- Drugi gol na neki način predstavlja sve vrline koje Kostić kao igrač poseduje: pozicionu inteligenciju na levom boku kojom rasteže odbrane, prvi dodir koji otvara prostor i odmere, precizan udarac levom nogom. Ovo je Srbinu četvrta sezona u Frankfurtu. U prvoj je pomogao klubu da dođe do polufinala Lige Evrope i na korak do plasmana u Ligu šampion. Postigao je 10 golova i podelio 13 asistencija u svim takmičenjima. U sledećoj sezoni je bio još bolji: 12 golova i čak 21 asistencija u 51 utakmici. Prošle sezone je dao gol ili asistirao 21 put, a ove je, zasad, ponovio to dostignuće.

Kostić je na neki način logičan proizvod savremenih fudbalskih trendova - krilo koje može da igra u oba smera, učestvuje jedano u kreiranju i završnici kao i u odbrani i poseduje tehničku doteranost bez koje je gotovo nemoguće uspeti na njegovom nivou, uostalom, kao i bez sigurnosti pod pritiskom. Njegovi juriši po levom boku, od vlastitog, pa sve do protvničkog kaznenog prostora, apsolutno su presudni za napadačku strukturu ekipe.

foto: Profimedia

Kostić igra nešto između beka i krila na levom boku i zadužen je ne samo za održavanje širine u geometriji ekipe, već i za prenošenje lopte i zatvaranje levog boka u odbrani s trojicom štopera. S obzirom na hibridnost njegove uloge, nije jednostavno tumačiti njegovu statistiku, ali nema sumnje da je trenutno jedan od najboljih igrača na levom boku u Bundesligi.

Ništa od toga nije promaklo ni selektoru Draganu Stojkoviću, kod kojeg je neprikosnoven starter. Odigrao je svaku utakmicu za Srbiju u poslednjem ciklusu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i nema sumnje da će i u Kataru igrati jednu od glavnih uloga u nacionalnom dresu. Iako će uoči Mundijala napuniti 30 godina, nije izvesno da će prvenstvo dočekati kao fudbaler Ajntrahta. Potražnja za takvim igračima na poziciji levog "vingbeka" uvek postoji i na višem nivou, pa je pitanje hoće li Ajntraht moži da ga zadrži ako nakon još jedne odlične sezone krenu upiti i ponude - navedeno je između ostalog u tekstu na sajtu "Telesporta".

Kostić je ove sezone u Bundesligi i Ligi Evrope igrao na 41 utakmici i na njima je postigao sedam golova uz 14 asistencija. Posebno se izdvaja utakmica na čuvenom stadionu "Kamp Nou", na kojoj je uništio Barselonu.

Nakon što je prva utakmica četvrtfinala Lige Evrope u Nemačkoj završena rezultatom 1:1, Ajntraht je u Barseloni pobedio rezultatom 3:2. Kostić je na tom meču postigao gol sa bele tačke u 4. minutu, zatim je asistirao za gol Borea u 36. minutu, a onda je, u 67. minutu, golom povisio prednost na 3:0, što se ispostavilo kao ključan gol za plasman u polufinale.

Barselona je do kraja meča postigla dva gola, ali Ajntraht je prošao u narednu fazu gde je u dvomeču pao engleski Vest Hem uz dve pobede nemačke ekipe.

Protivnik u finalu biće Rendžers, a ukoliko u Sevilji fudbaleri Ajntrahta podignu pehar, biće to prva evropska titula tog kluba posle 42 godine.

Frankfurt je 1980. godine slavio trijumf u finalu tadašnjeg Kupa UEFA, a jedina preostala evro titula jeste Intertoto Kup iz 1967. godine.

Kada je reč o utakmicama reprezentacije, Kostić je upisao po jedan gol i asistenciju. Taj jedan pogodak je bio neizmerno važan za "orlove", pošto im je doneo bod u prvoj utakmici protiv Portugala.

Kostić je ispratio fenomenalni kontra napad, imao je dovoljno "daha" i smirenosti da hladnokrvno savlada Lopesa i postavi konačnih 2:2. Bio je starter na svim utakmicama kvalifikacija osim na meču prvog kola protiv Azerbejdžana, a očekuje se da u Kataru nastavi da radi veliki posao za tim.

Kurir sport