STANKOVIĆ NA PITANJE O UTAKMICI PROTIV PARTIZANA ODGOVORIO CITIRAJUĆI LEGENDU: Kao što kaže Murinjo...

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 18 časova i 30 minuta gostovati Napretku u Kruševcu u okviru šestog kola plej-ofa nacionalnog prvenstva, a očekivanja pred ovaj meč izneo je šef stručnog štaba crveno-belih, Dejan Stanković.

- Ekipa igra dosta dobro. Odlučno igraju u ovom plej-ofu, ali još nije kraj. Jednostavno, ovaj fokus, ovaj odnos i ovakav ritam moramo da zadržimo do kraja. Prolaskom u finale kupa, kao što smo i pričali, izvukli smo maksimalan broj utakmica u sezoni na našu veliku sreću i zadovoljstvo, ali i na sreću naših navijača, koji su uvek tu, što su pokazali i protiv Novog Pazara. Tako da, svi zajedno idemo ka našem cilju. Čeka nas nezgodno gostovanje. Moram biti iskren i reći da Napredak u ovom plej-ofu nije ostvario pobedu, niti postigao gol, ali to ne treba da nas zavarava niti opušta. Uvek je to nezgodno i teško gostovanje. Uvek kada igraš van Marakane je dosta teže. Očekujem samo ozbiljan pristup od prvog minuta, kao što smo to radili u poslednjih nekoliko utakmica – počeo je Stanković.

Sutrašnji protivnik crveno-belih nije postigao gol u poslednjih pet mečeva, ali prema rečima Stankovćia taj podatak ne bi trebalo da previše zanima njegove igrače.

- Video sam to kroz natpise, kada smo radili skauting i pripremali utakmicu. Podaci i brojevi nikad ne lažu, ali kao što sam rekao, ne treba da se opterećujemo time. Šef struke crveno-belih ističe da se njegovi igrači ne smeju opustiti iako se nalaze blizu osvajanja titule. - Igrači su svesni cele situacije, i neće se uspavati. Ko može da se uspava, kada si napravio takav uspeh do sada, da si bio na minus pet, a sada si na plus dva. Kako da se uspavamo. Ne vidim razlog za tim, niti želimo da se uspavamo. Naprotiv, ostaćemo budni do kraja.

Dotakao se Stanković i zdravstvenog biltena, i istakao, da su, za sada, svi igrači na raspolaganju.

- Za sada, niko ne propušta gostovanje u Kruševcu. Na pitanje da li to što rival ne zna za gol u plej-ofu može uticati na promenu golmana, šef struke crveno-belih je kratko odgovorio. -Ne.

Pomenuo je Stanković i protivničkog kapitena, Sašu Marjanovića, o kome je imao reči hvale.

- Saša je postigao taj pogodak koji je Napretku obezbedio da uđe u plej-of. Ne znam kako bi bilo da je Napredak išao da igra plej-aut. Da li bi im bilo teže, sigurno da bi. Uz dužno poštovanje, on je najtalentovaniji i najbolji igrač Napretka. Kapiten, momak koji fenomenalno igra fudbal i lepo ga je gledati na terenu. Ima taj čist suvi kvalitet i pravi razliku. Iako i Zvezdini „bonusi“ beleže sjajne partije.

Stanković je istakao da oni sutra neće početi utakmicu.

- Neće momci početi, to je sigurno. Iako oni čine deo rostera i deo našeg tima, idemo sa proverenim snagama, sa najjačim timom. Ne mogu da kažem da sa njima ne bi bili najjači, ali sigurno da hijerarhija postoji.

Govorio je Stanković i o predstojećem finalu nacionalnog Kupa u kojem će Zvezda igrati protiv večitog rivala, ali i naglasio da je cilj jasan.

- Kao što kaže Žoze Murinjo - Finala nisu za igranje, finala su za pobeđivanje, tako da gde god da igramo, nama je jasan cilj – zaključio je Stanković.

