FUDBALER MILANA OTKRIO KAKO JE IZGLEDAO PRVI SUSRET SA IBRAHIMOVIĆEM: Zlatan mi je prišao i udario me po glavi...

Fudbaleri Milana nalaze se pred osvajanjem titule prvaka Italije, prve posle 11 godina.

Rosonerima je potreban bod u poslednjem kolu na gostovanju Sasuolu. Jedan od igrača sa velikim ulogom u dosadašnjim rezultatima je Žunior Mesijas. Brazilac je u Milan stigao na mala vrata i niko od njega nije očekivao da igra zapaženu rolu.

A on je u izjavi za italijanske medije opisao neobičan prvi susret sa Zlatanom Ibrahimovićem.

"Jednom me udario po glavi. Prvi put kad smo se videli jeli smo zajedno i on mi je rako: "Ti ne pričaš? To je dobro, ti radiš i to je dovoljno...", rekao je Mesijas te nastavio:

"Želja koju ima sa 40 godina je impresivna. Veoma je dobar s kim god radi, uvek se trudi da pomogne", završio je 30-godišnji Brazilac.

Kurir sport