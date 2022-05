DELIJE POZIVAJU ZVEZDAŠE PRED ODLUČUJUĆU UTAKMICU: Barjak u ruke, pravac Mara i da napravimo spektakl

Navijačka grupa Crvene zvezde Delije izdala je saopštenej povodom utakmice poslednjeg kola plej-ofa između crveno-belih i Voždovca, u subotu na stadionu "Rajko Mitić" od 18.30 časova.

foto: Starsport

Navijači spremaju spektakl, očekuju pune tribine popularne Marakane, a mi saopštenje prenosimo u celosti:

"Otkada navijači postoje, šal i zastava su simbol svakog pravog navijača. U našem rečniku zastave na motkama su barjaci. Barjaci simbolizuju sve što čini navijački pokret - od kreativnosti da se svaki barjak osmisli i da se barjacima napravi lepa slika na tribini do vernosti i hrabrosti jer je barjak obeležje grupe, tribine koje se čuva i nikada se ne gubi. Među Zvezdinim navijačima tradicija barjaka postoji još od početka šezedesetih godina prošlog veka.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Odmah po otvaranju Marakane 1963. godine formiran je prvi navijački kop - najvatreniji zvazdaši su se grupisali u dnu severne tribine ka istoku. Tu se navijalo uz barjake, zastave na motkama i razne druge rekvizite. Te prve navijače predvodio je čuveni Zvezdaš Mile Ajdarić. Pričalo se da je sve što je zarađivao trošio na zastave. Zastave su se šile i čuvale u njegovom stanu u ul Cvijićevoj br. 80. Njegova žena Ceca je noćima šila zastave, samo da ih bude što više. Mlađi navijači su imali obavezu da pronađu drvene motke za sve nove barjake, što u to vreme uopšte nije bilo lako. Na dan utakmice još od jutra navijači su se okupljali u parku na uglu Cvijićeve ulice i Zdravka Čelara. Svako je donosio svoj mali barjak. U parku su se delili barjaci onima koji ih nemaju. Povorka sa barjacima je išla Cvijićevom, Ruzveltovom, Bulevarom, Beogradskom na Slaviju, pa Bulevarom JNA. Na tom putu su se i drugi zvezdini navijači priključivali, tako da je u povorci na Marakanu dolazilo više stotina, a nekakada i preko hiljadu navijača. Na stadion se dolazilo tri-četiri sata pred početak svaka utakmice. Sa barjacima (i drugim obeležjima) ulazilo se besplatno. Od tada barjaci su neizostavni deo severne tribine.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kako se kop širio tako se uvećavao i broj barjaka. Najviše ih je bilo sredinom sedamdesetih na utakmicama protiv Reala i Ferencvaroša 1975, Partizana 1976, Hajduka 1976, Dinama 1977. Tada je Marakana primala 100 000 ljudi, a sever 25 000. Teško je oceniti koliko je barjaka tada bilo, naravno da ih je najviše bilo na severu, ali veliki broj barjaka bio je i na zapadu, istoku. Nosili su ih zvezdaši svih generacija. Krajem sedamdesetih sve više je bilo nereda na stadionima u kojima su korišćene drvene motke od barjaka, tako da je početkom osamdesetih zabranjeno unošenje drvenih motki za barjake. Kultura nošenja barjaka odjednom je nestala i do današnjih dana nije obnovljena onako kako bi to trebalo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kada je 1989. osnovana navijačka grupa Delije Sever vraćaju se barjaci na tribinu, ali to je uglavnom bio manji broj velikih barjaka koje je navijačka grupa pripremala. Veliki broj barjaka bio je 1991. na finalu kupa šampiona u Bariju. Delije su pripremile veliki broj barjaka, a ispred stadiona italijanski trgovci su prodavali manje crveno bele barjake na plastičnim motkama tako da je na stadionu Sveti Nikola napravljena lepa slika. Sledeća utakmica sa većim brojem barjaka je bio 100. derbi kada je u okviru koreografije u centralna dva sektora severa podeljeno 200 barjaka različitih veličina. Od 2000. godine kako je sever napredovao tako se i uvećavao broj barjaka različitih dimenzija, boja, motiva. Barjaci postaju neizostavni deo severa na svakoj utakmici – kako na Marakani, tako i na gostovanjima. Za večiti derbi 2001. urađeno je 2000 najlonskih barjaka u kombinacija crvene i bele boje sa žutom i sivom. Dugi niz godina to je bio rekord, sve do prijateljske utakmice sa Spartakom iz Moskve 2017. godine kada je na severu podeljeno 3000 barjaka kombinacija srpsko ruske trobojke. Sve to su bile akcije isključivo na severnoj tribini i organizovane od navijačke grupe Delije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Smatramo da je sada došao trenutak za novi iskorak, a to je da svi navijači sa severa, ali i sa drugih tribina počnu da sami donose svoje barjake. To želimo da probamo već na narednoj utakmici – koja je ujedno i utakmica na kojoj Zvezda pobedom osvaja titulu i trebalo bi napraviti spektakl na svim tribinama. Želimo da svi navijači koji dođu budu deo koreografije. Klub je pripremio barjake sa različitim zvezdaškim motivima. Pozivamo sve Zvezdaše da se uključe u akciju i kupe barjak bez obzira na kojoj će tribini biti. Barjaci će biti prodavani na dan utakmice na štandovima oko Marakane. Ukoliko svi ovo ozbiljno shvatimo i svi nabavimo barjake, sigurno će broj barjaka biti dupliran i dosadašnji rekord oboren."

