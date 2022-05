TRANSPARENT PROTIV PIKSIJA JE VELIKA ZVEZDINA SRAMOTA! Kosanović zagrmeo: Nije Stojković SLABIĆ, izneće on te uvrede lagano!

Dragan Stojković nije očekivao da će biti izvređan na finalnoj utakmici Kupa Srbije, između Crvene zvezde i Partizana (2:1). I to od strane navijača kluba čija je peta Zvezdina zvezda.

foto: Starsport

Milorad Kosanović, nekadašnji trener crveno-belih, i to u dva mandata, poslednji put baš u vreme predsednikovanja Dragan Stojkovića Crvenom zvezdom, smatra čin navijača sa severne tribine velikom sramotom. Transparent na kojem je pisalo - "Nikad nije bila tvoja. Ti nikad nisi bio naš. Decenijskog potopa posle tebe, seća se svaki zvezdaš. Sajonara!", jednostavno, po Kosanu nije smeo da se pojavi na stadionu "Rajko Mitić".

foto: Starsport

Kluba za koji je Dragan Stojković u periodu od 1986. do 1990. godine odigrao 116 utakmica i dao 54 gola. Od tih pogodaka neki se pamte i nikada neće biti zaboravljeni. Kao što je onaj sa centra Partizanu, ili onaj iz kornera istom klubu. Volejčina Liriji iz Prizrena u Kupu, kada je projektil sa nekih 25 metara završio u rašljama, ili onaj po magli Milanu... Bravure protiv zagrebačkog Dinama, splitskog Hajduka, evropskih klubova.

- Sramota! To je velika sramota! Ne znam zašto? Šta god da je uradio, a nije ništa, neko ko je odigrao tolike godine, osvojio veliki broj trofeja i zadužio zauvek taj klub i njene navijače, tako nešto nije zaslužio. Da se tako odnosiš prema njemu... Sramota! Šta drugo da kažem? Ne postoji jača reč - rekao je Milorad Kosanović za Kurir i nastavio:

foto: Starsport©

- Najgore mi je što niko iz kluba nije reagovao posle toga. Znam kako se Piksi osećao u tim trenucima. Bio je ponosan. Na to koliki je zvezdaš i koliko voli taj klub. Nije on slabić, neko ko beži od bilo čega. Jak je i ponosan. Ne bojim se za Piksija, izneće on to lagano. Znam samo da to ne treba Zvezdi!

Milorad Kosanović veruje da Piksija omalovažavaju koji nemaju predstavu kakav je bio kao igrač.

- Znaju li oni koji su mu uputili onakvu poruku, kakav je Piksi bio igrač? I koliko je doneo dobrog Zvezdi? Treba li meriti Piksijevo zvezdaštvo i ko da ga meri? Ovi koji ne znaju koja je veličina Zvezde i sporta. Oni ne znaju koga su vređali. Taj čovek je zadužio Zvezdu i srpski fudbal. Mogao je da pogreši, svi grešimo, ali nije u redu da se tako prema njemu odnosiš. Davno je bio Milano i magla, onaj njegov gol. Sećam se i Barija, majstorija, šta je radio... Kako nije hteo...

foto: Starsport

Milorad Kosanović smatra da odnos između Piksija i Delija treba biti što pre izglađen.

- Može i mora doći do pomirenja. Ali, to moraju učiniti prvo oni koji su napravili problem. Da kažu da im je žao. To je problem za sve nas u Srbiji. Za nas iz struke, za vas novinare... Treba svi da učinimo napor da se takve gluposti više ne dešavaju u našem fudbalu.

foto: Printskrin/Jutjub

Osudio je Milorad Kosanović ponašanje većine fudbalera Partizana koji su odbili da prisustvuju ceremoniji proglašenja pobednika, kada su igrači Crvene zvezde trebalo da prime medalje i pehar kao osvajači Kupa Srbije.

- To je za osudu! Sramota, van svake pameti. Čestitatam Jojiću, Obradoviću, Nathu, Rikardu... Oni su ostali, pravi su sportisti. Šta je tu Zvezda kriva? To je zato što treneri plaču cele godine, a osvojili su po 100 bodova. Da te neko krao, ne bi imao 100 bodova! Živiš na jaslama države, a i dalje plačeš! Sram te bilo! Ne govorim samo o Partizanu, već i o Zvezdi. Jednaki su!

foto: www.crvenazvezdafk.com

O samom finalu Kupa Srbije u kojem je Crvena zvezda trijumfovala rezultatom 2:1 i tako odbranila duplu krunu, Milorad Kosanović kaže:

- Sem Kataija, ta njegova dva prelepa gola i efektnog Uroševićevog gola, sve drugo je bilo na dosta niskom nivou Obradovalo me je da su igrači između sebe bili korektni, suđenje, uz normalne greške bez namere, bilo je kako treba. Aleksandar Katai doneo je trofej Zvezdi. U tome i jeste, kroz celu godinu, Zvezdina prednost. Plus Ivanić, Sanogo, Ben, Borjan i Dragović, igraču koji imaju kvalitet više za ovu našu ligu.

Kurir sport/A. Radonić