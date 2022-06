MANE PRAVI PATRIOTA: Uradiću ono što narod Senegala želi

.Reprezentativcu Senegala je ostalo još 12 meseci ugovora sa Liverpulom, a po navodima medija Bajern iz Minhena priprema ponudu i trogodišnji ugovor za napadača "crvenih".

Ovaj 28-godišnji fudbaler je na konferenciji za novinare uoči utakmice Senegala protiv Benina zamoljen da odgovori na anketu o svojoj budućnosti.

"Kao i svi ostali, i ja sam na društvenim mrežama i vidim komentare. Izmedju 60 i 70 odsto Senegalaca želi da napustim Liverpul. Uradiću ono što oni žele. Videćete uskoro", rekao je Mane, prenosi Skaj Sport.

Skaj Nemačka je preneo da će Bajern ponuditi Liverpulu 30 miliona evra plus pet do deset miliona evra bonusa i da će dati Maneu ugovor do leta 2025. godine.

Liverpul, medjutim, želi više od 30 miliona evra da bi uopšte razmišljao o sklapanju posla.

Mane je u Liverpul stigao 2016. godine iz Sautemptona i za to vreme je odigrao 269 utakmica za "crvene" i postigao 120 golova.

On je sa Liverpulom osvojio Premijer ligu 2020, Ligu šampiona godinu dana ranije, kao i FA kup, Liga kup, Uefa Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo

