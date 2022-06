MI SRBI SE NIČEGA NE PLAŠIMO! Stanković o Matićevom transferu kod Murinja: On želi fudbalere sa mud**a, Nemanja je RATNIK!

Jedna od njih je bila i transfer Nemanje Matića iz Mančester junajteda u Romu. Dokorašnji fudbaler "crvenih đavola" sarađivaće sa jednom od najboljih fudbalskih stručnjaka na svetu - Žozeom Murinjom.

"Murinjo želi Matića jer on ima dva fundamentalna kvaliteta: pouzdanost i lojalnost. To znači da može da mu se veruje i na terenu i u svlačionici, da je ozbiljna ličnost, sa pravim vrednostima. Žoze vrlo dobro zna da je Nemanja ratnik. A takve on voli", izjavio je Stanković za "Gazetu delo Sport".

foto: Profimedia

Strateg tima sa Marakane nije štedeo pohvale na račun nekadašnjeg reprezenttivca Srbije.

"Prvi pas da pokrene manevar, brz je kada treba krenuti po drugu loptu, ima dobru glavu. Zahvaljujući fizici, odlično štiti odbranu. Priznajem, baš me zanima kako će da se snađe u italijanskom fudbalu, iako ne sumnjam da će dobro proći"", smatra Stanković i dodaje da se fudbaleri sa naših prostora odlično uklapaju u Seriju A.

foto: AP

"Ničega se ne plašimo. Mi Srbi volimo da se šalimo, pa sebe nazivamo 'ciganima', jer bismo sve učinili za pobedu. Žoze obožava takve fudbalere. On želi ljude s mu***a. Oni mogu da te odvedu na viši nivo. Matić je takav. Nije bitno da li si igrao dobro ili loše, to se zaboravlja, rezultat ostaje. Naravno, kada igraš dobro to ti pomaže da pobediš, ali… Sad kad sam trener svesniji sam određenih dinamika", ističe Stanković.

(Kurir sport)