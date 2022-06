NAPREDAK UPALIO MOTORE: Dušan Đorđević na okupljanje pozvao 32 fudbalera

Dobrodošlicu novom šefu struke poželeo je direktor Kluba Vladimir Arsić i predstavio ga igračima, a promocija Đorđevića javnosti planirano je za sutra.

Na prvoj prozivci su se pojavila 32 fudbalera. Pod ugovorom je 21 igrač i to: Vladimir Savić, Branko Nikolić, Dejan Kerkez, Nemanja Mladenović, Nemanja Krstić, Stefan Jovanović, Mlađan Stevanović, Nemanja Kojčić, Ognjen Mršić, Srđan Kočić, Đorđe Jovanović, Uroš Rašković, Nenad Ivanić, Stefan Todorović, Marko Pantić, Nemanja Đeković, Petar Pavlović, Andrija Pecić, Luka Laban, Đorđe Kotlajić i Nikola Marinković.

Prema rečima Sanje Milutinović, portparolke Napretka, od 12 igrača kojima su ugovori istekli, na prvom treningu su bili Nemanja Milovanović, Josip Projić i Miloš Džugurdić, a novom šefu Čarapana Dušanu Đorđeviću pokušaće da se nametne osam igrača, koji su došli na probu.

foto: FK Napredak

- Do kraja nedelje očekuju se i prva pojačanja, a igrački kadar bi trebalo da bude kompletiran do odlaska na pripreme u Sloveniju. Ovog leta Napretkovci će drugu fazu priprema obaviti u Moravskim Toplicama, gde će imati idealne uslove za treninge, a u Sloveniji će raditi od 19. juna do 1. jula. Zakazane su i prve provere, 21. juna protivnik je šampion Rumunije Kluž, a dan kasnije slovenačka Mura. Prvenstvo počinje već 8. jula, ističe gospođa Milutinović.

Ž. M.