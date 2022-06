PLJUŠTE KRITIKE Selektor Engleske: Griliš mora da bude taktički bolji

Engleska je sinoć protiv Nemačke u Minhenu odigrala nerešeno, 1:1. Hari Kejn je golom iz penala u 88. minutu doneo svom timu remi, nakon što je Nemačka povela u 50. minutu pogotkom Jonasa Hofmana.

Od ulaska u igru Griliša 20 minuta pre kraja, Engleska je zaigrala bolje.

U poslednjih 11 nastupa u takmičarskim utakmicama za reprezentaciju Griliš je stratovao samo tri puta. On je bio rezerva i u tri od četiri utakmice nokaut faze na prošlom Evropskom prvenstvu.

Kada je upitan da li Griliša vidi kao startera ili važnu rezervu, Sautgejt je rekao: "On može biti i jedno i drugo, ne bih ga ubacio u igru 20 minuta pre kraja da ne verujem da može da napravi razliku".

"Na početku utakmice izazov za krilne igrače je da napadaju, brane i pokušaju da postignu gol, za to je potreban visok nivo taktičkog znanja i to je segment igre koji Džek mora da poboljša. Ono što je radio, nosio je loptu dok se utakmica otvarala sa više prostora i prilika. Uticaj koji su on i Džerod Boven imali je veoma važan u napadu. Igrači su pred velikim izazovom, ali moramo da nastavimo da ih guramo", rekao je Sautegejt, preneo je Skaj.

Engleska ima bod iz prve dve utakmice, a u trećem kolu Lige nacija A u subotu će dočekati evropskog šampiona Italiju.

(Beta)