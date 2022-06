PLAŠIO SAM SE DA MU POKAŽEM, A KADA JE VIDEO... Neverovatno, ali Bekam je DRHTAO zbog Fergusona! Čuveni trener ga je ovako ponizio

Čuveni engleski fudbaler, Dejvid Bekam, tokom karijere, ali i nakon nje, važio je za modnu ikonu u svetu zbog stila oblačenja, ali i inovativnih frizura koje je često menjao.

O njima se puno pričalo, a dok je igrao u Mančester junajtedu, Bekam koji je nakon završetka karijere imenovan za viteza, prisetio se nedavno "Komjuniti šilda" iz 2000. godine, kada je, kako kaže, doživeo najveće poniženje ikada.

Razlog je strogoća Aleksa Fergusona, najboljeg trenera u istoriji Mančester junajteda.

Bekam je u intervjuu sa nekadašnjim saigračem, Gerijem Nevilom otkrio da mu najgora frizura koju je nosio čirokana, te da se ona nije dopala ni Fergusonu koji ga je naterao da se ošiša.

A, ovako je svojevremeno o tom događaju pričao Bekam.

- Ušao sam u svlačionicu sa kapom jer sam bio previše uplašen da mu pokažem. Dan pre toga sam došao na trening sa kapom, trenirao sam sa njom, vratio se u hotel, nosi kapu na večeri i sutra na doručku i u autobusu na putu ka stadionu. Onda kada sam se spremao za utakmicu morao sam da je skinem. Rekao mi je "Idi i obrij to", na šta sam se nasmejao. Ona je on rekao "Ne, ozbiljan sam, idi i obrij to", tako da sam morao da pronađem brijač na Vembliju - rekao je Bekam pre nekoliko godina.

David Beckham recalls Sir Alex Ferguson making him shave his hair 💈 pic.twitter.com/TisRiTubMl — utdreport (@utdreport) May 16, 2019

Kada je reč o odnosu Fergusona i Bekama, nikada nisu imali ozbiljnijih problema, ali poznata je i priča iz 2003. godine kada je u naletu besa trener šutnuo kopačku koja je pogodila popularnog Beksa u lice.

