SUDIJA NAS OPLJAČKAO PROTIV SLOVENIJE! Fudbalski ekspert: Italijan podlegao pritisku zbog predsednika UEFA koji je bio na tribini

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 2:2 u Ljubljani protiv Slovenije u utakmici 4. kola Lige nacija.

I pored dva fantastična pogotka srpskog tima u prvi plan posle utakmice je dospeo italijanski sudija Mauricio Marijani. Srpski igrači su i tokom utakmice imali dosta primedbi na arbitriranje malo poznatog Italijana, a takav stav je zauzeo i sudijski ekspert Raka Đurović.

Đurović smatra da je Marijani podlegao pritisku jer je na utakmici prisustvovao i predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, koji je gledao svoj nacionalni tim.

"Po mojoj proceni nije dorastao zadatku, pogledao je pritisku jer je predsednik UEFA bio na utakmici, a on je Slovenac. Sudija Marijani ne pripada vrhu italijanskih sudija, a čim ga tu nema onda on na neki drugi način traži šansu da se probije. Očito da je podlegao pritisku i da nije bio spreman da vodi utakmicu. Nije vodio ništa od bitnijih susreta pre toga, imao je jedno dve-tri situacije gde je morao da izrekne direktan crveni karton. Ruka u predelu lica, đon u koleno... Takođe, nekoliko puta je 'progledao' kroz prste Slovencima, propustio je priliku da im da dodeli drugi žuti. Pokazao je da nije dorastao da vodi ozbiljne utakmice. Sklon je pritiscima koji čak i nisu pritisci, samo jer je Čeferin bio na tribinama i gledao Sloveniju. Pokazao je da će teško da vodi ozbiljne utakmice, a ovo mu je bila idealna prilika", istakao je Đurović u razgovoru za Sputnjik.

foto: Profimedia

Đurović je posebno izdvojio jednu situaciju, ofsajd koji je dosuđen Mitroviću na sopstvenoj polovini.

"Ta situacija sa nepostojećim ofsajdom je najbolja potvrda koliko je nepsreman i ne oseća igru. Idealna prilika je bila da se tu pokaže i da pusti igru, iako je linijski podigao zastavicu. Srušio je teoriju koju sudije sami protežiraju. Tipična situacije gde je trebalo da pusti da se akcija završi, pa da se onda pogleda VAR. Čitava sudijska ekipa je pala pod pritiskom. Taj slučaj oko ofsajda me je najviše uverio da nisu dorasli zadatku. Znate, kod faulova i kartona se muče, pa tumače... A, ovde toga nije bilo. Kod oštrijeg starta se traže razlozi koji su čak u koaliziji sa pravilima fudbalske igre. Ovo je bio detalj na koji se niko ne osvrće, a on je najdrastičniji primer neznanja. Sudija iz Italije nikako nije mogao da bude siguran da je to ofsajd. Idealno za ovo što protežiraju sudije i pravila da se dozvoli akcija. Tim postupkom, to je primer koji mi je zapao za oko, jači čak i od crvenog kartona. Objektivno, nisu bili spremni da vode utakmicu zbog prisustva predsednika UEFA Čeferina."

