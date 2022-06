NAJTROFEJNIJI FUDBALER U ISTORIJI OSTAO BEZ KLUBA: Barselona neće produžiti ugovor sa Dani Alvešom

Alves je prošlog novembra kao slobodan igrač prešao u Barselonu i bio je važan igrač u ekipi Ćavija Ernandesa koja je posle loših početnih rezultata u prvenstvu ipak uspela da završi sezonu na drugom mestu na tabeli.

On je odigrao 16 utakmica, postigao gol i imao tri asistencije, a kako je preneo španski Sport, to nije bilo dovoljno da "zaradi" novi ugovor. Alves je imao ugovor do kraja sezone, a uprava kluba obavestila ga je jutros da mu neće ponuditi novi.

Ćavi je pohvalio Alvesa na profesionalizmu i liderskim sposobnostima, ali se čini da se ipak odlučio za neke druge opcije na desnom beku za narednu sezonu.

Alves mora da pronađe novi klub u kome će imati dovoljnu minutažu kako bi se izborio za mesto u reprezentaciji Brazila za Svetsko prvenstvo u Kataru krajem godine.

Alves je najtrofejniji fudbaler u istoriji sa 47 trofeja.

Beta