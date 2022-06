POVRATAK BOJANA ČEČARIĆA: Napredak zbija redove za evropski put

On je, u prvom mandatu u dresu Čarapana, u prvenstvu 2020/21 odigrao je 16 utakmica i postigao samo jedan gol.

Do manjka golova u gtoj sezoni došlo je do mnogo defanzivnih zadataka, a to je uticalo na efikasnost. Otišao je, zatim, u Novi Pazar, kojem je pomogao da izbori opstanak u eliti, a sjajnim golom protiv Metalca, obezbedio po prvi put u istoriji tog kluba plasman u polufinale Fudbalskog kupa Srbije.

Sada je ponovo u dresu Napretka, odradio prve treninge, a njegov zadatak biće ofanziva i da golovima doprinese izlasku u Evropu.

Do polaska na pripreme u Sloveniju (nedelja 19. jun), Napredak treba da dobije pojačanja na pozicijama vezni i krilni napadač, a deficit na golu rešen je angažovanjem Nikole Petrića, kao i levog beka Nikole Vukajlovića.

Ž. M.