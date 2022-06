ČUKA POČELA PRIPREME NA BLEDU: Poker pojačanja za nikad jači tim, juriš na grupnu fazu u Evropi VEĆ OVE SEZONE (FOTO)

Za klub sa Banovog brda predstojeća sezona ima ogroman ulog jer pozicija tri vredi kao nikad pre - grupna faza u Evropi i nagrada od 3.000.000 evra. Baza za pripreme belo-crnih je Bled.

Okosnica tima je na sačuvana, a stigla su i pojačanja. Presek stanja govori da je ovo, posle ekipe koja je osvojila Kup (2015. godine), najjači tim u klupskoj istoriji.

foto: FK Čukarički

Politika afirmaciju mladih igrača ostaje, ali važnost predstojeće sezone značila je i dovođenje i nekoliko iskusnijih i proverenih igrača. Novi igrači ''Brđana'' su Đorđe Ivanović, Stefan Tomović, Nikola Vujadinović i Luka Adžić. A, gotovo kompletan tim iz prošle sezone je sačuvan.

foto: FK Čukarički

Ambicije kluba su - treće mesto u narednoj sezoni, ali to nikako ne znači da u predstojeće kvalifikacije za Ligu konferencija ući opušteno. Uz povoljan žreb, nije neizvoljivo je da već ove sezone dođe do tog glavnog narednog klupskog cilja - grupne faze evropskog takmičenja. Prva prepreka je Rasing iz Luksemburga, koji objektivno nije nivo srpskog kluba. Posle toga predstoje još 2 prepreke na putu do grupe LK.

foto: FK Čukarički

Najveću promenu Čukarički je imao na poziciji šefa stručnog štaba. Novi trener je Dušan Kerkez, koji je imao odlične rezultate u prethodnih pet sezona na Kipru u AEL Limasolu.

foto: FK Čukarički

