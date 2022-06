STOLICA OTVORENO O PROBLEMIMA SA KOJIMA SE SUOČAVA: Nemamo nijednog igrača koji može da igra na toj poziciji!

Novi šef stručnog štaba Partizana, Ilija Stolica, otkrio je sa kakvim problemima se suočava na pripremama.

Trener crno-belih na pripremama u slovenačkom Ptuju suočava sa igračkim deficitom, zbog čega je klub iz Humske bio prinuđen da otkaže prvu proveru protiv Kopra.

"Imamo specifičnu situacija sa nedostatkom centralnih bekova, koji su, na šta smo opet ponosni, bili u svojim nacionalnim timovima, igrali Ligu nacija. Takođe i mladi Ilić, takođe igrač zadnje linije na Evropskom prvenstvu. Sve to komplikuje uigravanje, pa i odigravanje prijateljskih mečeva,ali moramo da prevaziđemo, to su samo neki od izazova", kaže Stolica i dodaje:

"Nemamo fizički na pripremama nijednog igrača koji može da odigra na poziciji centralnog beka. Moraćemo da tražimo alternative i možda da nađamo drugačija taktička rešenja. Ne zbog naših želja da nešto odmah menjamo, već zbog okolnosti. Zato ćemo možda imati neke nepredvidive situacije u tim prvim mečevima... Utakmice su zakazane pre dolaska, jednu smo odložili zbog cele situacije, na ostalima ćemo morati da se snađemo, samo ne bih voleo da dođemo u poziciju da neki od igrača u ovoj fazi igraju po 90 minuta, jer to vodi u drugu vrstu rizika, u povrede. Želeo bih, kao i svaki trener, da imam sve igrače na okupu, jer do prvog kola imamo još samo tri sedmice, to je veoma kratko vreme".

Stolica ne krije da bi voleo da je cela ekipa na okupu, ali ima strpljenja sa čekanjem pojačanja.

"Prelazni rok jeste živa stvar, ali bih voleo da pojačanja dođu što pre, smatram da nije dovoljno da dođu i pre početka takmičarskih utakmica, jer je svakom igraču, bez obzira na kvalitet, potrebna adaptacija".

Novi trener Partizana je prokomentarisao dolazak Aleksandra Filipovića, sa kojim je uspešno sarađivao u Voždovcu.

"Zahvalan sam sportskim prijateljima, jer kada smo tražili neke solucije, pojavilo se njegovo ime i situacija da bi mogao da bude angažovan. Imao je još šest meseci ugovora sa BATE Borisovim, izlaznu klauzulu, a mi sreću da je Filipović imao veliku želju da dođe u Partizan, da bismo ponovo sarađivali. Pride je nedavno postao otac i supruga i Aleksandar su želeli da se vrate, što nam je olakšalo posao", naglasio je on.

"Došli smo tako do igrača koji je kvalitetan u više parametara, bio je evropski prvak sa Srbijom 2013. godine i pripada grupi momaka sa pobedničkim mentalitetom i stavom, presudan u mom slučaju. Rekli su nam iz BATE-a da je prethodnih godina propuštao samo mečeve kada bi bio kažnjen kartonima, pošto se radi o vrhunskom profesionalcu. Poznaje moj sistem i način rada, može da odgovori na više pozicija. Jača mu je desna noga, ali je igrao i levog beka, levog, desnog štopera... Kompletan je u toj poslednjoj liniji i, gledajući ono što već imamo u timu, Filipović je idealna "nadgradnja" i veoma mu se radujem. Imao je mnogo mečeva u grupnim fazama Lige šampiona, Lige Evrope i verujem da će se sjajno uklopiti u grupu".

Kurir sport