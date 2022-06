IMA 40 GODINA, PRESTAR JE ZA TO ŠTO JE URADIO Do juče saigrači, danas NEPRIJATELJI! Ibrahimovića ŽESTOKO PROZIVAO turski fudbaler

Hakan Čalhanoglu je prošlog leta crveno-crni dres zamenio plavo-crnim kada je kao slobodan igrač odlučio da napusti Milan i potpiše ugovor sa Interom.

Turčin je tada postao član šampiona Serije A, ali je propustio priliku da i sam dođe do trofeja u Italiji, pošto je klub koji je napustio stigao do titule u ovoj sezoni.

Na proslavi titule Milana, Zlatan Ibrahimović je pomenuo i Čalhanoglua koji ga je očigledno razočarao odlukom da pređe u redove rivala.

Ibrahimović je pred nekoliko desetina hiljada navijača uzeo mikrofon i poručio sledeće: Momci, pošaljite poruku Hakanu.

Dok su bili saigrači foto: EPA/Ettore Ferrari

To je bilo dovoljno da turski fudbaler odreaguje, a to je učinio prilikom jednog intervjua.

- On je čovek od 40 godina, ne 18. Ja te stvari ne bih radio u njegovim godinama, prestar je za to. Ali on voli da bude u centru pažnje. On uopšte nije doprineo Skudetu, jedva je igrao, ali učinio bi sve da bude svakako u fokusu - rekao je Čalhanoglu za turski "Tivibuspor".

Čalhanoglu je govorio i o odluci da pojača Inter.

- Bilo je teško. Isti grad, ali druge boje. Video sam priliku da dođem u redove aktuelnog šampiona Italije, a onda se dogodila situacija da je moj bivši tim postao šampion i kao da sam ja krivac za tako nešto. Ja sam veoma srećan u Interu i navijači su od velike pomoći. U Milanu sam igrao četiri godine i nikada navijači nisu skandirali moje ime, a u Interu mi se to dešava na svakom zagrevanju.

On je i uporedio dve ekipe.

- Inter je mnogo jači od Milana. Izgubili smo derbi iznenada, nakon što smo Ivan Perišić i ja zamenjeni u 75. minutu. U Kupu Italije se videlo, pobedili smo rezultatom 3:0 - poručio je Čalhanoglu.

