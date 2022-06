TERZIĆ NAJAVIO VELIKE AMBICIJE: Za Zvezdu je sledeća sezona istorijska, pobednik dobija LIGU ŠAMPIONA, želim potvrdu naše MOĆI

Danas je u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" održana redovna treća sednica Skupštine FK Crvena zvezda, a tim povodom govorio je generalni direktor Zvezdan Terzić, čije obraćanje prenosimo u celosti.

Veliko mi je zadovoljstvo da po peti put za redom izađem pred vas na godišnjoj Skupštini i kažem da su svi ciljevi ispunjeni. Ova godina za nama je bila posebna u svakom slučaju. Pre svega odbranjena dupla kruna i na taj način nastavljena je apsolutna dominacija u srpskom fudbalu. To je prvi i osnovni cilj koji je Skupština zacrtala - ostvarivanje sportskih rezultata. To podrazumeva šampionsku titulu i stalno igranje u grupnoj fazi UEFA takmičenja.

Sledeća tri cilja su takođe ostvarena u potpunosti, to su: finansijska stabilnost i nesmetan rad kluba, ulaganje u razvoj infrastrukture na stadionu i dalji razvoj Omladinske škole. S obzirom da ćemo i ove godine pogledati film o urađenom u prethodnom periodu, videćete da se kao članovi Crvene zvezde imate čime ponositi.

Crvena zvezda je u proteklom periodu jako porasla kao klub i nastavljamo da rastemo. Ugled kluba je podignut na evropski nivo, zauzimamo 34. poziciju na UEFA ranking listi. Sportski rezultati su izvanredni, osvojeni koeficijenti su olakšali ulazak u UEFA takmičenja i to je najveći kapital Crvene zvezde danas. Vrednost naših igrača je višestruko podignuta, infrastruktura nam je za ponos, Omladinska škola je zaista postala prava fabrika fudbalera.

Osvojili smo petu uzastoupnu šampionsku titulu, meni najdražu do sada. Pre svega jer je osvojena na jedan hrabar i muški način na koji svi treba da budemo ponosni. U većem delu prvenstva, imali smo zaostatak od pet bodova u odnosu na večitog rivala. Verovali smo u sebe, Crvenu zvezdu i hteli smo da svi u klubu i oko kluba veruju u to isto.

Na minus pet sam rekao da podnosim ostavku ako ne budemo šampioni i to bih stvarno uradio. Znao sam da imamo najbolji tim i da treba da se desi čudo da ne budemo šampioni. Morali smo osvojiti - osvojili smo. Potrebna nam je bila, ne samo zbog još jedne zvezdice i rekorda, bila nam je potrebna zbog pozitivne atmosfere koju imamo sada pred sezonu koja je istorijska. Ovo je sezona gde pobednik nosi sve.

Liga šampiona je pred nama u kvalifikacijama ovog avgusta, a u sezoni pred nama, ako osvojimo šampionsku titulu, imamo ponovo direktan plasman u Ligu šampiona, što znači da u 12 meseci koji su pred nama možemo dva puta izboriti plasman u Ligu šampiona. Danas smo u prilici da udarimo temelj novoj Crvenoj zvezdi i u sportskom i u finansijskom smislu. Došlo je vreme da kapitalizujemo sve dobre rezultate u prethodnih pet godina. Očekujemo ogromne prihode od UEFA bonusa u narednih 12 meseci.

Ponosni smo i sportski šta smo uradili u Evropi u ovoj sezoni. U avgustu prošle godine po peti put za redom je obezbeđen plasman u grupnu fazu UEFA takmičenja, a u grupnoj fazi sa klubovima iz Portugala, Danske i Bugarske osvojeno je 11 bodova i prvo mesto u grupi. Osvajanjem prvog mesta, dočekali smo posle 30 godina, igranje u martu mesecu. Svedoci smo fantastičnog dvomeča sa Glazgov Rendžersom, gde spletom nesrećnih okolnosti i sudijskih odluka - tri poništena gola, nismo se plasirali dalje, a Glazgov Rendžers je igrao finale i na penale izgubio od Ajntrahta iz Frankfurta.

Ono u šta smo uvereni je da je Crvena zvezda danas moćnija nego ikad u poslednjih 30 godina i to ćemo dokazati u sezoni pred nama. Pobedama u prethodnom periodu smo osvojili toliko bodova da startujemo u trećoj rundi kvalifikacija i da smo u trećoj i četvrtoj rundi u povlašćenom položaju. To znači da treba da pobedimo slabije rangirane klubove od nas da bi igrali Ligu šampiona. Nekad je to za Crvenu zvezdu bila misaona imenica, dugo godina. Crvena zvezda je 2014. godine bila 210. klub u Evropi na ranking listi, a danas smo 34. klub u Evropi i verovatno smo najuspešnija srpska kompanija.

Što se tiče poslovnih rezultata, moram da kažem da smo omogućili nesmetano funkcionisanje kluba, redovno dobijanje UEFA licence je potvrda da sve svoje finansijske obaveze ispunjavamo u predviđenom roku. Najteži period je daleko iza nas, sada je sve mnogo lakše. Na dobrom smo putu i Crvenu zvezdu niko više ne može zaustaviti, ni na sportskom, ni na poslovnom planu.

Nastavićemo da investiramo u naš tim, želimo da budemo sve jači, jer smo svesni da samo dobar tim donosi dobre sportske rezultate. Mnogo puta sam sa ove govornice ponovio da samo dobri sportski rezultati generišu velike prihode. Naš plan je da razvojem svih potencijala kluba uvećamo prihode i da oni u narednom periodu budu oko 50 miliona na godišnjem nivou.

Velika ulaganja u Omladinsku školu su dugoročna priča i mi tek očekujemo da Crvena zvezda ima ogroman benefit od naše Omladinske škole. Nastavićemo da ulažemo u nju. U svim mlađim selekcijama imamo rekordan broj reprezentativaca, a sve naše mlađe selekcije igraju protiv starijih rivala i uprkos tome - šampioni smo u svim kategorijama. Želimo da ubrzamo proces formiranja naših igrača i u tu svrhu, sve naše najbolje omladince šaljemo u Grafičar, gde igraju u seniorskoj konkurenciji.

Što se tiče infrastrukture, mogu da kažem da su uslovi za rad naših igrača i komfor naših gledalaca na visokom nivou, ali nastavićemo da ulažemo. Znate svi da smo pre tri godine raspisali konkurs za najbolje rešenje, sa i bez atletske staze, za rekonstrukciju stadiona. Rekonstrukcija stadiona će koštati oko 65 miliona evra. Imamo na vidiku rešenje kako da realizujemo sve to. U planu je kupovina 25 hektara zemlje u okolini aerodroma i na dobrom smo putu da realizujemo taj projekat ne bi li napravili najmoderniji trening kamp u ovom delu Evrope.

Želim da pomenem i nešto vezano za izjave, a u vezi sa finansiranjem klubova u Srbiji, a bili smo svedoci toga u prethodne dve nedelje. Vezano za pre svega finansiranje države ka Crvenoj zvezdi i Partizanu. Crvena zvezda jeste dužna za porez, ali u skladu sa zakonom i odobrenim reprogramom. Sve poreske obaveze, Crvena zvezda će očistiti do kraja septembra. Posle toga obratićemo se javnosti i detaljno prikazati sve naše prihode, da razobličimo svu neku lošu medijsku percepciju oko Crvene zvezde.

Crvena zvezda je prihodovala u poslednjim osam godina preko 200 miliona evra, od toga 84 posto iz inostranstva. Platili smo ili ćemo platiti po izlasku iz reprograma, preko 35 miliona evra u budžet Republike Srbije. Ne znam koja kompanija danas u Srbiji prihoduje toliko sredstava iz inostranstva i uplaćuje toliko novca u budžet Republike Srbije. Imamo samo jednog sponzora koji je u vlasništvu države. To je Telekom sa 1,2 miliona evra, što je četiri posto od našeg godišnjeg budžeta.

Pokazaćemo sve podatke i dokazati da Crvena zvezda poštuje i izmiruje obaveze prema državi i da ni na koji način nismo na trošku ni državi, ni građanima Srbije. Moliću vas za malo strpljenja, to je još tri meseca. Kad isplatimo i poslednji dinar poreskih obaveza, napravićemo detaljnu analizu koja će biti transparentno objavljena. Kad sve to javnost vidi, uveren sam da će svaki član Crvene zvezde biti još više ponosan na svoj klub.

I na kraju uvek volim da završim izlaganje ovom rečenicom da smo svesni velikog tereta i obaveza koje nosi rad u Crvenoj zvezdi. Svesni smo da u Crvenoj zvezdi nema minulog rada i stare slave. Svaki dan je novo dokazivanje. Meni je pre nekoliko dana bilo osam godina u Crvenoj zvezdi. Za osam godina smo osvojili šest šampionskih titula i šest puta smo izborili grupnu fazu UEFA takmičenja.

Svesni smo da smo napravili istorijske rezultate u prethodnom periodu, ali sam svestan da narod neće biti zadovoljan ako se to ne nastavi. Svesni smo da naši navijači očekuju nove titule i nove pobede. Mi se nećemo uspavati, nastavićemo još jače i bolje. Imamo i znanja i pameti i iskustva i vizije da nastavimo ovaj put.

Želeo bih da se zahvalim svim sponzorima našeg kluba, pre svih kompanijama "Gazprom" i "Telekom". Kao što znate dobili smo ponudu za novi dvogodišnji ugovor sa "Gazpromom" u visini od 5.000.000 evra i taj ugovor će biti potpisan sledećeg četvrtka u ovim prostorijama. To dovoljno govori koliko je velika bratska ruska kompanija zadovoljna našim rezultatima i načinom na koji promovišemo "Gazprom" širom Evrope.

Želim da se zahvalim svim članovima Skupštine, kompletnom Upravnom odboru na čelu sa Svetozarom Mijailovićem, svim najbližim saradnicima, svim zaposlenima na nesebičnom trudu i velikom zalaganju da Crvena zvezda ostvari zacrtane ciljeve i uvek budemo veliki šampioni. Sa tom idejom smo se i uključili na konkretniji i sistemski način u rad Sportskog društva, zauzeli smo rukovodeće funkcije i preuzeli obavezu da na mnogo konkretniji način, pre svega finanisjski i organizaciono pomognemo SD i svim ostalim klubovima unutar našeg SD. Naravno, sa željom da u svim sportovima budemo šampioni Srbije ili bar konkurentni za šampionsku titulu.

Hvala vam na pažnji i nadam se da ćemo i sledeće godine videti u ovakvom raspoloženju i da ćemo slaviti šampionsku titulu i plasman u Ligu šampiona - podvukao je generalni direktor.

