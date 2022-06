SRBIJA DOMINIRA U REGIONU U MLAĐIM KATEGORIJAMA: Nikola Lazetić zadovoljan urađenim na EP za igrače do 17 i 19 godina

Fudbalska Srbija ne pamti da je u jednom ciklusu videla zajedno mlađe selekcije Srbije (U17 i U19) na Prvenstvu Evrope, a posle skoro sedam godina i promena u sportskom sektoru FSS nacija je ponovo mogla da bude uz kadete i omladince koji su se izborili za završnicu kontinentalnog takmičenja.

foto: Ana Paunković

Zabeležen je veliki uspeh, a posle svega sledi analiza ostvarenog od strane Nikole Lazetića, direktora mlađih selekcija FSS. On je direktno i otvoreno izneo svoj stav, tvrdeći da se Srbija definitivno vratila na mapu najboljih mlađih selekcija Evrope. On ističe i da ima još mnogo prostora za napredak koji podrazumeva i napad na evropsku titulu i plasman omladinaca na Prvenstvo sveta.

- Posle 30 godina smo uspeli da se kvalifikujemo na tri završna turnira (A selekcija, U/19 i U/17 selekcija ). U/17 selekcija na čelu sa Krivokapićem završila je kao treća na EP u Izraelu, ostvarivši najveći uspeh u istoriji našeg fudbala u tom uzrastu. Imali smo najboljeg strelca Evrope za igrače do 17 godina, Jovana Miloševića - rekao je Lazetić i nastavio:

foto: FSS

- Jedina smo reprezentacija u Evropi, uz Francusku i Italiju, koja je bila u završnici U17 među četiri, a u U19 među osam. Mnoge selekcije iz fudbalski daleko razvijenijih zemalja nisu bile ni na jedno od dva najveća takmičenja U17 i U19 ili su pak bili samo na jednom EP.

Potom je Lazetić analizirao učinak selekcije U 19, koja je završila EP u Slovačkoj na sedmom mestu.

- Daleko smo bolje rezultate ostvarili od mnogih fudbalskih sila na Evropskom prvenstvu sa obe selekcije. Totalna dominacija u regionu sa svim selekcijama FSS. Selekcija U/19 je generacija 2003, ali nama gro igrača čine oni rođeni 2004. što nas čini jedinom takvom selekcijom od svih u Evropi. To nam daje nadu da od juna ta generacija može da podigne lestvicu i osvoji krov Evrope. Sa ova dva EP vratili smo ugled našem reprezentativnom fudbalu, ali i dobili dve generacije igrača koje će iznedriti mnogo A reprezentativaca.

Pohvalio je Nikola Lazetić rad selektora U17 Radovana Krivokapića.

- Dobili smo Krivokapiću trenera za velika dela, izdigao se i napredovao mnogo. Na njega možemo da računamo u budućnosti. Promovisali smo mnogo mlađih igrača u starijim selekcijama, koji će biti nosioci predstojećih kvalifikacija sa svojim godištem. Neke igrače smo u ovom procesu odstranili zbog kršenja discipline i time stavili jasno do znanja svakom budućem reprezentativcu da je odnos prema grbu, državi i saigraču svetinja. Uspeli smo da napravimo sistem u kome se zna ko šta radi. To znači da selektor sam bira igrače. Grešićemo, ali isključivo sportski.

foto: FSS

Istakao je Lazetić segment vezan za mlade srpske fudbalere iz inostranstva.

- Uspeli smo mnogo igrača iz dijaspore da privolimo da se odreknu igranja za neke druge države. Sa velim ponosom su igrali za Srbiju i najglasnije pevali himnu.

Bilo je i negativnih stvari, a one se tiču reprezentacije i igrača starijeg uzrasta.

- U/21 selekcija ima mnogo talentovanih igrača koji ne igraju u svojim klubovima i to pravi problem i direktno utiče na rezultate. Moramo što pre rešiti pitanje bonus igrača u Superligi. Bonus je sada 2001. godište, a pravo da igra za U/21 imaju momci rođeni 2002. i mlađi. To znači da bonus igrač nema pravo da igra za U/21 selekciju. Pravilo bonusa od jednog igrača koji mora da igra Superligu nam napravi takvu situaciju, da Zvezda, Partizan, Čukarički i Vojvodina podignu po četiri do pet najtalentovanijih omladinaca u prvi tim, a igra samo jedan bonus. Time su direktno ugrožena deca i ne igraju najbolji omladinci jer samo treniraju sa prvim timom. To moramo da rešimo pod hitno kako bi U/21 selekcija bila konkurentna.

foto: FSS

Govorio je potom Lazetić još o selekciji U19.

- U/19 je na prvenstvu Evrope zbog povreda igrala bez tri velika bisera (Kabića i braće Mituljikić). Oni su bili standardni igrači te selekcije. Selekcija je ostala bez selektora koji je podneo neopozivu ostavku 10 dana pred završni turnir u Holandiji. Igrali su dva turnira u 15 dana, jer su kvalifikacije zbog situacije u Ukrajini pomerene za jun. Imali su šest neverovatno teških utakmica, dok su sve ostale selekcije imale pripreme za Evropsko prvenstvo, pošto su kvalifikacije odigrali u martu. U/19 selekcija bez obzira na osvojeno sedmo mesto u Evropi (ispred Španije, Holandije, Nemačke, Portugala) mogla je i morala više. Moramo biti iskreni i gledati stvari realno. Jedan gol nas je delio od još jednog uspeha. Gol protiv Izraela ili Austrije vodio nas je na Svetsko prvenstvo - istakao je Lazetić.

Kurir sport