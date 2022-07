PROSINEČKI PUŠIO I PIO DO JUTRA, PA DOBIO OTKAZ: Veliki skandal u Ljubljani! Hrvat žestoko odgovorio "LAŽOVIMA I VARALICAMA"

Prosinečki je u klub stigao u martu, a već ga napušta zbog loših odnosa sa ljudima koji ga vode.

Olimpija je optužila hrvatskog stručnjaka da je uz cigare i alkohol ostajao budan do jutarnjih sati.

"Ne želi da bude uzor igračima i da prati klupsku filozofiju i njegove vrednosti. Nakon što je klub objavio njegov odlazak u javnosti se pojavljuje puno netačnih tvrdnji, a niko ne zna da je stručni štab skoro svakog jutra do četiri igrao karte uz alkohol i cigarete. Na to, kao trener je neodgovorno odlagao i otkazivao treninge. To je uradio i dva dana pre kraja priprema, otkazao je trening bez dogovora sa predsednikom ili direktorom kluba. Iz naše perspektive, sve te činjenice su dovoljne za rastanak sa trenerom", navedeno je iz Olimpije uz napomenu da je zamena već pronađena i da će uskoro biti objavljeno ko je u pitanju.

Dan nakon otkaza, Prosinečki je zakazao konferenciju za medije na kojoj je objasnio šta se dogodilo. Između ostalog je poručio i sledeće: "U svojoj karijeri nisam imao posla sa takvim lažovima i varalicama kao što su oni u upravi Olimpije".

Navijači Olimpije očigledno su izabrali stranu u celoj situaciji, pošto su Prosinečkog ispratili skandiranjem "veliki Žuti".

Robert Prosinečki je na čustveni tiskovni konferenci izlil dušo in dokončno zapustil Olimpijo. @24ur_com #Olimpija pic.twitter.com/oIFUhW11Fs — Jan Lukač (@JanLukac9) July 2, 2022

Dan pre oglašavanja hrvatskog trenera, svoje viđenje celokupne situacije dao je i prvi čovek Olimpije Adam Delijus.

"Kada sam došao obećao sam da će Olimpija imati četiri ili pet reprezentativaca Slovenije. Cilj je bio da se pojačamo sa slovenačkim igračima. Umesto toga fokusirali smo se na jednu zemlju. Trener Prosinečki je više puta postavljao ultimatum i govorio 'Ako ne dobijem tog igrača otići ću iz kluba'. Takve stvari predsednika stavljaju pod pritisak. A bile su česte", rekao je Delijus.

On je zatim istakao da se njegova klupska strategija značajno razlikovala od one koju je imao trener Prosinečki.

"Bio sam srećan što sam postavio trenera koji bi trebalo da bude dugoročno rešenje. Isto tako postavio sam mu pitanje, pre nekoliko dana, ko je najbolji igrač omladinske i kadetske selekcije. On nije znao da mi to kaže. Njega mladi igrači uopšte nisu zanimali. Bio sam prisutan na treninzima, poznajem Prosinečkog. Čini mi se da stručni štab nema isti interes kao klub. Ja sam izabrao trenera i to je moja odgovornost", rekao je prvi čovek Olimpije.

Predsednik Olimpije se posebno dotakao sada već bivšeg sportskog direktora Mladena Rudonje.

"On nije obavljao ulogu sportskog direktora kako smo se dogovorili. Saznali smo da je radio sa trećim licima, sve na štetu Olimpije. Obmanjivao je novinare. Podnećemo i krivične prijave protiv njega", zaključio je Delijus.

