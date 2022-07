LAGATOR ĆE BITI HRAM FUDBALA: Raste krov na severu i jugu stadiona u Loznici

Prema dosadašnjem tempu radova sve je u okviru plana i realno je, kako stoje stvari, da će objekat biti završen u 730 predviđenih kalendarskih dana, i predat na upotrebu februara 2023. godine. Ovoga meseca biće u potpunosti završena montaža tribinskih betonskih talpi, uporedo sa tim već traju radovi na postavljanju čelične konstrukcije za krov na južnoj i severnoj tribini stadiona, a biće uskoro i na ostale dve pošto će sve biti pokrivene.

Odgovorni izvođač radova dipl. inženjer građevinarstva Rajko Starčević kaže da je predviđeno da do sredine septembra bude kompletno namešten krov i da su do sada od 56 predviđenih betonskih stubova, na koje se oslanja krovna čelična konstrukcija, urađena 34, a preostali će biti verovatno do 20. avgusta.

1 / 6 Foto: T. Ilić

Na izradi delova čelične konstrukcije angažovano je stotinak ljudi, a njihova izrada prati tempo radova na stadionu pa kako pristižu tako se i montiraju.

- Paralelno sa stadionom radimo i pomoćno igralište koje se nalazi na prostoru između njega i parkinga kod bolnice. Ono će imati veštačku travu kao i reflektore tako da se može koristiti i u večernjim satima, treba da bude urađeno do kraja avgusta, a krajem tog meseca, ili početkom septembra planirani su radovima na glavnom fudbalskom terenu kako bismo na njemu postavili hibridnu travu do polovine oktobra. Loznički stadion biće posle stadiona TSC u Bačkoj Palanci drugi u našoj zemlji sa takvom, najkvalitetnijom podlogom. Postavljanje te podloge moramo završiti pre jesenjih loših vremenskih uslova i to je naredna bitna faza – kaže Starčević i dodaje da je u međuvremenu završen i parking između stadiona i pomoćnog terena za autobuse i reportažna kola.

Budući stadion za sada odlično napreduje, biće objekat visokog kvaliteta koji će potpuno izmeniti deo grada u kome se nalazi i hala SC ‘’Lagator’’, otvoreno gradsko kupalište, višenamenski teren, teretana na otvorenom, park sa trim stazom, a u tom delu Loznice u planu je izgradnja atletskog stadiona i zatvorenog bazena.

Budući loznički hram fudbala imaće mesta za 8.067 gledalaca, 74 mesta za osobe u invalidskim kolicima, a ukupna bruto izgrađena površina biće 26.888 metara kvadratnih. Imaće reflektore, kompletnu prateću infrastrukturu, konferencijske i medijske sale, televizijski studio, kancelarije i sale za sastanke, a u samom stadionu i garažu sa dva mesta za autobuse i 54 za automobile.

Stadion na Lagatoru ispunjavaće uslove za odigravanje i međunarodnih utakmica, pa nije isključeno da naredne godine ljubitelji fudbala u lozničkom kraju na ovom vrhunskom objektu dočekaju i ‘’orlove’’ u nekom reprezentativnom nadmetanju.

T.Ilić / Kurir sport