STANKOVIĆ ODUŠEVIO MALIŠANE: Trener Zvezde ulepšao dan dečacima na Zlatiboru

Proslavljeni srpski reprezentativac i trener Crvene zvezde napravio je pravu malu fudbalsku oazu za dečake i devojčice od osam do 15 godina, koji po njegovom programu i specifičnom modelu rada uče o fudbalskoj igri.

„Svi volimo fudbal, ali videti mališane, tu razdraganu decu kako jure za fudbalskom loptom na terenu je nešto najlepše, Posebno mi je drago što kamp ima jednu širu, pre svega edukativnu dimneziju,. Tokom boravka na kampu deca prolaze razne radionice i slušaju korisna predavanja, uče o važnosti fer-pleja, a u osnovi svega je njihovo druženje, međusobno upoznavanje, povezivanje i dobra zabava“, sa ponosom ističe Stanković.

1 / 7 Foto: Privatna arhiva

Strateg crveno-belih je polaznike kampa obišao tokom treninga. Gledajući njihov rad nakratko ih je prekinuo i podsetio:

"Upornost, odricanje i potpuna posećenost fudbalu i sportu najbitnija je za vaše rezultate u budućnosti. Slušajte vaše trenere i imajte u vidu da smo na ovom kampu u ranijim sezonama imali decu poput vas, a sada se ponosimo činjenicom da su neki od njih stigli i do dresa reprezentacije. I ne zaboravite ono najvažnije, na šta vas stalno podsećamo, da na svaki trening idete sa osmehom i uživate u fudbalu.

Druženje nekadašnjeg asa Lacija i Intera sa decom iz raznih zemalja sveta nastavljeno je i na svojevrsnoj konferenciji gde su se u ulozi novinara našli polaznici kampa. Na brojna pitanja Stanković je strpljivo odgovarao...

„Presrećan što sam u zgusnutom rasporedu obaveza sa Crvenom zvezdom koje imam, bio u prilici da posetim ove mališane. Ta silna pozitivna energija kojom su me ispunili i povratna reakcija koju sam od njih dobio ne samo na terenu već i u razgovoru i druženju sa njima je neprocenjiva. Verujte mi, sve ovo me je oplemenilo i dalo mi dodatnu snagu za izazove koji predstoje. Zaista mi je bilo mnogo lepo, jer su me i kroz njihova pitanja ponovo proveli kroz moju igračku karijeru, podsetili na neke veoma drage saigrače i momente. Nadam se da su oni podjednako uživali u svemu ovom kao i ja“, zaključio je Stanković.

