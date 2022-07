PIJANI SAIGRAČ ME TUKAO PALICOM! Bivši as Liverpula posle 15 godina progovorio o HOROR NOĆI

Nekadašnji fudbaler Liverpula Jon Arne Rise prisetio se čuvenog "golf incidenta" koji je imao sa tadašnjim saigračem Kregom Belamijem 2007. godine, nekoliko dana pred duel osmine finala Lige šampiona sa Barselonom u Španiji.

Naime, Belami je na jednom klupskom okupljanju napao Risea golf palicom, a Norvežanin je posle 15 godina u jednom popularnom engleskom podkastu otkrio manje poznate detalje čitave priče.

"Bili smo na večeri i Belami je konstantno govorio kako ću kasnije pevati karaoke. Ja sam to uporno odbijao. Nism pio, ali drugi jesu. Nakon toga smo otišli na karaoke, a Belami je uzeo mikrofon i tražio da pevam. Tu sam izgubio živce", započeo je priču Rise.

"Došao sam do njega, uneo sam mu se u facu i rekao: Slušaj me, neću pevati, zato je*eno ućuti i prestani ili ću te razbiti", nastavio je Rise.

Belami, koji je bio pod dejstvom alkohola, rešio je da nauči pameti Norvežanina.

"Bio sam u sobi sa Danielom Agerom. Kada sam čuo da neko ulazi, mislio sam da je to on, ali to je bio Belami. Bio je mnogo pijan, van sebe, i imao je golf palicu u ruci. Urlao je da ga ne zanima šta će se dogoditi i da li će završiti u zatvoru. Onda je zamahnuo prema mojim nogama", kaže Rise i dodaje:

"Morao sam da se branim nogama i tako blokiram udarce. Pozvao sam ga da rešimo to muški, ali on je i dalje besneo. Govorio je da ga baš briga da li će u zatvor, da ne može da dozvoli da neko pred saigračima tako priča o njemu".

Norvežanin je otkrio i kakav je bio ishod čitave priče.

"Zakazali smo obračun sutradan u devet ujutru. Znao sam da je, ako napravim nešto, moja karijera u Liverpulu gotova. Došao sam sa Agerom do njegove sobe sutradan ujutru, ali on se pravio da me ne vidi. Nakon toga mi je Benitez rekao da je ta priča završena, a kraj nije mogao biti srećniji. Dva dana nakon incidenta Belami je postigao prvi, a Rise drugi gol i srušili su Barselonu na Kamp Nou sa 2:1 i izborili plasman u četvrtfinale Lige šampiona".

Te sezone Liverpul je dogurao do finala najelitnijeg evropskog takmičenja, ali nije uspeo da osvoji trofej. Bolji u finalnom meču bio je italijanski Milan (2:1).

😂| Riise on the Bellamy Barcelona incident! 🏌🏻‍♂️pic.twitter.com/5Y27EjF8e5 — The Kopite (@_TheKopite) July 20, 2022

