POJAČANJA!? SVE KRŠ DO KRŠA! Dragan Đurić otvorio dušu o igračkom kadru Partizana i mogućnosti za POVRATAK U KLUB

Dragan Đurić je najtrofejniji predsednik FK Partizan. Za vreme svog mandata dok je vodio tim iz Humske, crno-beli su čak šest puta zaredom bili prvaci države.

Vladavina Partizana bila je od 2007. do 2013. godine, a u to vreme crno-beli su igrali dve Lige šampiona i nekoliko grupnih faza Lige Evrope. Zato smo pitali Dragana Đurića, da li bi se i pod kojim uslovima vratio u Humsku.

- Ne!!! Ne pada mi na pamet! Kakav povratak?! Ja volim Partizan, voleo bih da pobeđuje i bude šampion... Ali, Partizan sada nema igru, nema upravu, nema ništa... Partizan pati. Da igraju dobro ne bih se ovoliko sekirao. Nema šanse da se vratim - istakao je Dragan Đurić.

Sa teškom mukom bivši predsednik Partizana konstatovao je da veliki rival Crvena zvezda već godinama unazad radi bolje.

- Zvezda ima pet, ili šest veznih igrača koji su klasa, mi to nemamo. Imaju bolji tim. Teškom mukom to izgovoram, ali to je istina. Doveli su dobra pojačanja, a mi... Ništa! Sve krš do krša! Sve istrošeni igrači! Tanka priča! Partizan nikada ovako loš tim nije imao - kazao je Đurić, a onda poentirao:

- Da se razumemo, sve se rešava na terenu. Pustite te alibi priče ljudi koji vode Partizan.

