ČUKARIČKI ZOVE NAVIJAČE: Besplatne ulaznice za meč protiv Tventea, podržite nas!

Čukarički će u četvrtak (20 časova, RTS 2) igrati prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Tventea iz Holandije.

Klub obaveštava navijače da će prodaja i podela ulaznica za predstojeći meč biti obavljena u sredu i četvrtak.

Uprava kluba je odlučila da omogući svojim navijačima i ljubiteljima fudbala značajan broj besplatnih ulaznica za evropski spektakl protiv Tventea.

Ulaznice za meč Čukaričkog i Tventea moći ćete da preuzmete u sredu na prodajnim mestima Tiketlajna od 10 do 18 časova u Merkator centru (Bulevar umetnosti 4, Novi Beograd), odnosno od 10 do 21 časova na Stadion šoping centru na Voždovcu (Zaplanjska 32).

Takođe, u sredu ulaznice ćete moći da preuzmete na blagajni stadiona FK Partizan od 10 do 18 časova, odnosno na blagajni stadiona FK Čukarički, od 17 do 20 časova. U četvrtak ulaznice je moguće preuzeti na blagajni stadiona FK Partizan, od 10 časova pa do početka utakmice.

Jedna osoba može da preuzme najviše četiri ulaznice uz lični dokument. Lica mlađa od 16 godina ne mogu sama da preuzimaju ulaznice, niti da budu na stadionu bez pratioca.

Kurir sport