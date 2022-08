GADI MI SE RONALDOVO PONAŠANJE! Legendarni as Junajteda žestoko opleo po Portugalcu: Igra razne igrice u svlačionici, MORA DA IDE!

Bivši kapiten Mančester junajteda Geri Nevil smatra da klub sa Old Traforda mora da proda Kristijana Ronalda.

Nevil veruje da Ronaldo mora da ode jer je svojim ponašanjem narušio timski duh ekipe.

– Meni se kao bivšem kapitenu Mančester junajteda gadi da gledam ovakvo ponašanje. Zvezda Mančester junajteda igra razne igrice u svlačionice, a kao takav, ne smeš ovako da se ponašaš. Ovo se dogodilo već nekoliko puta u poslednjih nekoliko godina.. To se dešavalo povremeno proteklih godina sa agentom Pola Pogbe, uvek je bio u tenzijama sa klubom. Ne možete da dozvolite da vaša zvezda tima bude ta koja će diktirati stvari. Ne treba vam to. Znamo da Ronaldo ne može da isprati visok presing i to kako želi da igra, mislim da se ne ukpala u Ten Hagovu filozofiju – kaže Nevil i dodaje:

foto: AP

– Kada je objavljeno da Ronaldo želi da ode, ne znam da li su ljudu u klubu bili svesni da je tu još nešto. Tajming objave bio je užasan, pred start sezone, to je podrivalo napore Ten Haga i značilo da će na svakoj konferenciji za medije biti zatrpan pitanjima o Ronaldu. Gledajući unazad, Pepa Gvardiolu, Jirgena Klopa, Antonija Kontea i Aleksa Fergusona, bilo je jasno, čim igrač postane dominantan faktor i to postane teret za menadžera pred medijima, dešavala se samo jedna stvar. Svi znamo koja – zaključio je Nevil,

Kurir sport