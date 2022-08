ŽELIM DA SILVA OSTANE! Gvardiola: Iskreno, ne znam šta će se desiti!

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da želi da Bernando Silva ostane u tom klubu, ali je priznao da ne zna šta će se dogoditi.

Portugalski reprezentativac je odigrao važnu ulogu u odbrani titule Sitija u Premijer ligi prošle sezone uprkos tome što je bio povezivan sa prelaskom na Nou Kamp i prošlog leta.

Spekulacije su se ponovo pojavile ovog leta i Gvardiola još ne zna da li će Silva pratiti Rahima Sterlinga, Gabrijela Žezusa i Oleksandra Zinčenka koji su napustili klub sa Etihada.

"Bilo je lepo raditi sa Zinčenkom, Gabrijelom i Rahimom tokom tri neverovatne godine. Pomogli su nam da postignemo to što smo postigli. Ali, na kraju, nekada je to do kluba, nekad do igrača ili agenta... Mnogo je razloga i na kraju vam se putevi razdvoje", rekao je Gvardiola, prenose britanski mediji.

On je istakao da je mnogo puta govorio da je želja igrača najvažnija i da želi da budu srećni što su u klubu.

"Naravno da bih voleo da Bernando ostane, ali iskreno ne znam šta će se desiti... Ako ostane - savršeno. Ako želi da ode - ja nisam neko ko će sprečavati ljude da ostvare svoje želje", rekao je Gvardiola.

"Želim najbolje za igrače, ali želim i da Bernando ostane, 100 odsto želim da ostane ovde", dodao je trener Sitija.

On je ponovio da ne zna šta će se dogoditi kada je u pitanju Bernando Silva i dodao da Siti još nije dobio nikakvu ponudu.

"Bernando je spreman, trenira jako dobro i spreman je za nedelju", istakao je Gvardiola.

Fudbaleri Mančester sitija će odbranu titule u Premijer ligi početi u nedelju od 17.30 kada će gostovati Vest Hemu.

"Na početku svake sezone imam osećaj da će biti teža od prethodne. Svi klubovi su sve bolji, svi ulažu, kvalitet je tu, treneri su sjajni. Zato je uzbudljivo i zato je Premijer liga najbolja"; istakao je Gvardiola.

Beta