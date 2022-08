DARA BUBAMARA I KONSTRAKTA GRMELE NA RIMSKOM OLIMPIKU Srpske pevačice slušalo čak 70.000 ljudi! Pogledajte kako je to izgledalo

Hitovi Dare Bubamare i Konstrakte, odjekivali su na Olimpijskom stadionu u Rimu. Naši igrači u rimskom klubu, doskorašnji prvotimac Mančester junajteda Nemanja Matić i bivši golman Benfike Mile Svilar, prilikom predstavljanja novog tima, na teren su izašli praćeni hitovima naših poznatih pevačica.

Mile Svilar je na teren stadiona u Rimu izašao uz pesmu Dare Bubamare, koja je stara koliko i on. Bila je to pesma "Nisu to kiše", koju je popularna folkerka prvi put otpevala još krajem prošlog veka, odnosno 1999. godine, baš kada se čuvar mreže Rome rodio. A, na tribinama sve puno - 70.000 ljudi!

Nedugo posle Svilara, navijačima Rome je predstavljen i Nemanja Matić. On se opredelio Konstraktinu pesmu "In korpore sano", pa su tako Italijani imali još jednu neočekivanu priliku da još jednom čuju pesmu kojom se Srbija, preko Konstrakte, uspešno predstavila ove godine na Evroviziji u Torinu.

Pogledajte taj momenat:

Svečanost na rimskom "Olimpiku" je upriličena uoči prijateljske utakmice sa ukrajinskim Šahtjorom, a Roma je do poluvremena stekla veliku prednost (3:0). Matić je u startnoj postavi, a pre Svilara šansu je dobio reprezentativac Portugala Rui Patrisio.

Kurir sport