POTENCIJAL ZVEZDE - NIKAD VEĆI! Gobeljić ima obećanje za navijače: IGRAMO I ZA SRBIJU, ni posle 5:0 se ne opuštamo!

Fudbaler Crvene zvezde Marko Gobeljić rekao je danas da njegovoj ekipi, i pored ubedljive pobede u prvom meču protiv Pjunika, neće manjkati motiva u revanšu i dodao da će se crveno-beli boriti za još jedan dobar rezultat.

- Znamo čiji dres nosimo i da se podrazumeva da na svakoj utakmici borbenost bude na visokom nivou. Želimo dodatno da popravimo koeficijent, kako naš, tako i državni, prema tome, izuzetno fokusirani dočekujemo susret sa Pjunikom - rekao je Gobeljić, prenosi klub.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra ekipi Pjunika, u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prva utakmica je Beogradu završena je ubedljivom pobedom crveno-belih od 5:0.

- Rezultat jeste veliki i na našoj strani, uz to, pokazali smo u Beogradu da smo bolja ekipa, ali niko ne pomišlja da revanš odigra radi reda, već svi želimo da pružimo zvezdašima još jednu utakmicu kojom ćemo da im približimo pun potencijal ovog tima. A on je ogroman, nikad veći - rekao je Gobeljić.

- Tako da, nema opuštanja, već maksimalna borba za još jedan dobar rezultat - istakao je on.

Gobeljić je naveo da je njegova ekipa u odličnoj formi.

- Od starta sezone smo ušli jako u sve utakmice, praktično da nismo imali minut praznog hoda na terenu, već stalno napadanje, a to je ono što naša publika voli. Presrećan sam što ih je sve više na tribinama, mnogo nam to svima znači i nema lepšeg osećaja nego igrati pred punom Marakanom - rekao je on.

- Želimo da ih u narednim utakmicama bude još više, a mi ćemo na terenu da im pokazujemo da će imati 90 minuta uživanja dok budu gledali svoju Crvenu zvezdu - zaključio je Gobeljić.

Revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona izmedju Zvezde i Pjunika igra se sutra od 19.00 u Jerevanu.

Kurir sport/Beta