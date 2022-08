GIGS JE ZLOKOBAN! Otkriveni šokantni detalji: Slavni fudbaler udarao glavom devojku, IZBACIVAO GOLU iz hotela, a tukao i sestru

Bivši fudbaler Mančester junajteda Rajan Gigs suočava se sa ozbiljnim otužbama pred sudom u Mančesteru.

Gigs je optužen da je 1. novembra 2020. godine pretukao svoju tadašnju devojku Kejt Grevil, kao i njenu mlađu sestru Emu, u svojoj kući u Vorsliju.

Osim toga, 48-godišnji Gigs se suočava i sa optužbama za "kontrolisanje i prisilno ponašanje" protiv svoje bivše devojke u periodu od avgusta 2017. do novembra 2020. godine.

Sve ovo je otkriveno na suđenju koje je nastavljeno danas. Bivši sportista negirao je krivicu po svim optužbama, dok je danas na sudu emitovan iskaz Kejt Gervis. U 105 minuta tog razgovora koji je obavljen 2020. ubrzo nakon što je Gigs uhapšen zbog napada na ovu ženu, saznali su se sledeći detalji.

Kejt je rekla da su njih dvoje imali aferu i da su se zaljubili - ali je potom on počeo da je vređa. Nazivao ju je "ku*ra" i optuživao da je spavala sa drugim muškarcima. A više nego burno je umeo da reaguje kada mu je ona govorila da ga vara.

Kejt Grevil se "slomila" tokom razgovora u policiji otkrivši da ju je Rajan Gigs izbacio golu iz hotelske sobe i bacio u hodnik nakon što ga je optužila da je poslao poruke drugoj ženi. Gospođa Grevil rekla je policiji da su ona i Gigs počeli vezu nakon nesrećnih brakova kao i da je ona napustila muža nakon što se zaljubila u svoju "srodnu dušu" i "najboljeg prijatelja". A onda su se pojavili znaci upozorenja, Rajan ju je nazivao pogrdnim imenima i optuživao da se "je*ala sa drugim".

Rekla je da ju je Gigs naterao da se oseća "paranoično" i "kao psihopata" dok se raspravljala sa njim zbog njegovih afera, tvrdeći da je on u jednom trenutku imao dve devojke sa kojima se viđao iza njenih leđa

Kritikovao ju je čak i kako je koristila mašinu za pranje sudova i kako je nameštala krevet.

Prisećajući se svađe koja se dogodila u hotelu u Abu Dabiju, rekla je: "Pitala sam ga: "Da li šalješ poruku devojci?'". Rekla je da ju je Gigs izbacio iz sobe dok je bila bez odeće. "Okrenuo se, uneo mi se u lice i rekao: "Kako se, je*ote, usuđuješ? To je moja ćerka. Završili smo, završili smo".

„Uhvatio me je za zglob, tako snažno, bukvalno me odvukao u salon i vukao po podu. Bacio je sve moje stvari, svu šminku u hodnik i zatvorio vrata i nije me pustio da uđem", ispričala je.

Tužilac Piter Rajt rekao je da je odnos Gigsa i Grevil "bio isprekidan aktima nasilja i nestabilnosti" i da je njegov privatni život "uključivao zlostavljanje, kako fizičko tako i psihičko", prenose britanski mediji. Otvarajući slučaj protiv Gigsa, Rajt je rekao da je ovo priča o "kontroli i prinudi" žene koja je mislila da je voljena i poštovana.

On je naveo da je Gigs "idealizovan" zbog veština na terenu, ali da iza zatvorenih vrata ima "mnogo ružniju i zlokobniju stranu svog karaktera". Rekao je poroti da će čuti da je u vezi bilo uspona i padova i da se Gigs viđao sa nekim drugom dok je bio u vezi sa Grevil.

- Na kraju, nakon godina turbulencije, kada joj je 'vaga pala sa očiju', shvatila je da treba da se skloni od njegovog uticaja. Rasprava je došla do usijanja. Pokušao je da zgrabi njen telefon. Gurnuo je Grevil na pod i napravio joj modricu na ruci, bili su na podu kada se njena sestra Ema umešala u pokušaju da spreči dalje nasilje. Gigs je tada namerno udario Emu laktom u vilicu. On je zatim potpuno izgubio samokontrolu i namerno je glavom udario Kejt Grevil - dodao je.

Rajt je istakao da je odluka o raskidu veze dovela do incidenta koji se dogodio 1. novembra 2020. Opisujući dešavanja iz te večeri, tužilac je rekao da je Grevil rekla sestri da će ostaviti Gigsa pre nego što se vrati kući, ali da je on stigao pre toga i da je počela rasprava. Gigs je tada priznao da je izgubio kontrolu te večeri i da je glavom udario Grevil.

Očekuje se da će suđenje trajati 10 dana. Sudija je upozorio porotnike da ne razgovaraju o slučaju sa drugima i da o njemu ne pišu na društvenim mrežama.

