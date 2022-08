DA SE VRATIMO UZDIGNUTE GLAVE: Trener Čukaričkog Kerkez zrači optimizmom pred revanš sa Tventeom (VIDEO)

Specijalni izveštač iz Enšedea - Miloš Bjelinić

Dušan Kerkez, trener Čukaričkog zračio je optimizmom pred utakmicu sa Tventeom, iako njegova ekipa ima dva gola minusa.

- Znali smo od žreba da nismo favoriti u ovom meču, ali to ne znači da ne verujemo u iznenađenje. U ovakvom ambijentu gde nemamo šta da izgubimo bar možemo da ponovimo drugo poluvreme sa stadiona Partizana. Svi igrači su spremni i jedva čekaju utakmicu. Nismo došli na ekskurziju, bitno nam je da napravimo rezultat – rekao je Dušan Kerkez, trener Čukarički.

00:17 Očekuje se pun stadion Tventea protiv Čukaričkog

Šta mislite kako će pune tribine, a najavljeno je oko 27.000 navijača uticati na vaše igrače?

-Ne mogu sa sigurnošću to da kažem. Od mog dolaska nikada nismo igrali pred toliko gledalaca. Može da se uvuče strah, ali isto tako to može da bude dodatni motiv za moje igrače da se pokažu u dodatnom svetlu. Ne možemo da očekujemo da ćemo dominirati 90 minuta, ali nam je bar cilj da se dobro suprotstavimo i pokažemo u što boljem svetlu. U svakom slučaju to može da bude podstrek i motiv za moje igrače.

Da li ste uspeli da skenirate njihove slabosti i eliminišete vaše?

- Videli smo i naše i njihove slabosti, nadam se da se naše neće ponoviti u ovoj utakmici.

Tvente je favorit u ovoj utakmici na čemu zasnivate optimizam?

- Holanđani imaju ozbiljnu ekipu, ali verujemo u naš kvalitet. Igra nije toliko bitna, mislim jeste, ali je konačan ishod važniji. Nismo baš u položaju da budemo previše pozitivni posle prve utakmice i dva gola minusa, ali možemo da odigramo muški. Nadam se da ćemo večeras i polušanse iskoristiti. Moramo da dajemo golove, jer to pravi razliku. Tventeu definitivno malo prostora treba da iskoristi svaku priliku u to smo se uverili. Drago mi je da moji igrači veruju u pozitivan ishod. Imaćemo lep ambijent, važno je da se iz Holandije vratimo uzdignute glave, čak iako ne prođemo dalje - zaključio je Kerkez.

Kod svlačionice Tventea je i lik legende kluba Špire Grujića, jednog od igrača sa naših prostora koji je ostavio dubok trag u holanskom klubu, gde veoma poštuju klupske legende.

