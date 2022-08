PETRIĆ ZNA ŠTA JE PROBLEM PARTIZANA: Evo šta je potrebno da se pokrene Parni valjak!

Novi trener Partizana Gordan Petrić, otkrio je šta je trenutno najveći problem crno-belih! On tvrdi da zna šta je potrebno da se pokrene Parni valjak, koji je pod stručnim kormilom njegovog prethodnika Ilije Stolice dobro zaribao na početku sezone.

- Svi to znaju, dva igrača u sredini terena su potrebna Partizanu, samim tim jer je Zdjelar otišao. Meni su takvi igrači potrebni, a da li će biti moguće da se to uradi ostaje na upravi. Kao trener, bio sam čovek koji je bio u vrhu 2007. i svi treneri su se trudili da se uklope u klupsku politiku. A da li imamo to ili ne, to je već neka druga stvar - istakao je Gordan Petrić.

Kurir sport