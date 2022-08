VREĐAO MAŽIĆA SAMO ZATO ŠTO JE SRBIN: Poznati sudija otkrio da ga je jedan fudbaler iz regiona provocirao na nacionalnoj osnovi

Milorad Mažić, najbolji srpski fudbalski sudija, otkrio je da je bio meta provokacije jednog fudbalera sa prostora nekadašnje SFR Jugoslavije. Čuveni arbitar koji je sudio na brojnim velikim takmičenjima, vodio finale Lige šampiona između Reala i Liverpula 2017. u Kijevu prisetio se nemilog događaja.

foto: Printskrin/Jutjub

- Bio je slučaj, da ne dajem na publicitetu... Sudio sam veliku utakmicu, možda i jednu od najvećih u karijeri, gde je jedan igrač sa prostora bivše Juge pokušao - i nije menjao taktiku do kraja meča, kao i cela ekipa - da me provocira na osnovu konotacije nacionalne osnove - otkrio je Milorad Mažić u razgovoru za podkast "Alesto", a potom dodao da nekulturnom fudbaleru nije zamerio:

- Sve je to legitimno, ljudi se služe svakakvim sredstvima da pobede. Da li je to kažnjivo ili ne, to je u rukama sudija. Bio sam možda nespreman i šokiran, ali i veliko iskustvo i igračima je dozvoljeno da se služe svim sredstvima da dođu do cilja".

Milorad Mažić otkrio je zanimljivost sa Zlatanom Ibrahimovićem, ali i većinom fudbalera sa nekadašnjih jugoslovenskih prostora.

- Sa Zlatanom sam pričao na srpskom jeziku. To je lider svetskih razmera, ima veliki uticaj na ekipu to sam često spominjao. Sa svim igračima iz Ex-Yu sam pričao na srpskom. To je prednost, ima ih dosta, ludost je da sa igračima sa ovih prostora pričam na engleskom i to je ludost, a čuo sam da neki tako rade - to je meni nepojmljivo. Može to da pomogne da prenesete pravu poruku i imam sjajna iskustva sa mnogima od njih - istakao je Mažić.

Kurir sport