RONALDOV SIN TRAŽIO DA MU TATA KUPI AJFON: Iznenadićete se kakav je odgovor dobio Kristijanov naslednik!

Kristijano Ronaldo nema samo velikih problema sa karijerom i rezultatima Mančester junajteda, već i sa svojim naslednikom. Portugalac je nedavno otkrio kako vaspitava svog najstarijeg sina Kristijana Ronalda Juniora i kako rešava dečije probleme.

foto: Profimedia

Mali Ronaldo ima 12 godina, a otac mu ne dozvoljava da poseduje mobilni telefon. Kristijano Ronaldo pokušava da određene norme ponašanja prenese i na svog prvenca kojeg porodica zove Kristijaninjo.

- Tehnologija definitivno mnogo pomaže. Pomogla je meni i ljudima ovde, celom svetu. Mislim da treba da je iskoristimo, ali ne treba da postanemo njome opsednuti - rekao je nedavno Kristijano Ronaldo (37) i dodao:

foto: Printscreen Instagram

- Na primer, mogu da vam otkrijem nešto. Moj najstariji sin uskoro puni 12 godina i pita me svaki put "tata, mogu li da imam svoj mobilni telefon, mogu li da imam svoj mobini telefon". Kažem mu, "Kristijano, ima vremena za tako nešto".

Onda je Kristijano opisao jedan dijalog sa svojim sinom:

foto: Printscreen Instagram

- Jedan dan me je zvao i pitao da dobije ajfon da bi mogao da me zove i rekao sam mu "ne". Ako će da me zove, neka me zove preko bake. Želim da mu usadim ideju da nije lako da dobije sve što poželi. Edukacija je najbolja stvar koju mogu da mu podarim - objasnio je Ronaldo.

Kristijano Ronaldo pored Kristijaninja (12) ima još četvoro dece. Petogodišnje blizance ćerku Evu i sina Matea, koje je rodila surogat majka. Ima i dve ćerke Alanu Martinu (5) i Belu Esmeraldu koje mu je rodila supruga Georgina.

foto: Printscreen Instagram

Mančester junajted u ponedeljak od 21.00 čas igra derbi utakmicu protiv Liverpula na Old Trafordu. Pobeda je imperativ za domaćina posle dva startna poraza i poslednjeg mesta na tabeli.

Kurir sport