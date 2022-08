TERZIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O OSTAVCI STANKOVIĆA: Dva dana je razmišljao, molio nas je da ga ne ubeđujemo!

Generalni direktor Crvene zvezde otvoreno je govorio o odlasku Dejana Stankovića sa mesta trenera najtrofejnijeg srpskog kluba.

Podsetimo, klub sa Marakane je u petak obavestio javnost da je Dejan Stanković podneo neopozivu ostavku. Mladi stručnjak je nakon neuspeha od Makabija u plej-ofu Lige Evrope odlučio da naspusti klub nakon nepune tri godine.

Terzić se na promociji novog šefa struke MIloša Milojevića zahvalio Stankoviću za sve što je uradio za Crvenu zvezdu.

"Hvala na svemu što je činio za naš klub, skoro tri godine. Otišao je kao pobednik. Nije uobičajeno posle tri krune da ode i podnese neopozivu ostavku. Dva dana je razmišljao, došao hladne glave, zamolio da ga ne ubeđujemo, jer je to njegova konačna odluka. Imali smo tri godine prelepih trenutaka sa Dejanom Stankovićem, ostaće zabeleženo da smo uzeli 22 boda u dve grupe Lige Evrope, dve duple krune. Želimo mu svu sreću, vrata Zvezde su mu uvek otvorena. On je deo nas i prijatelj igrača, rukovodstva i navijača", otkrio je Terzić.

foto: @starsport

Stankovića će na klupi srpskog šampiona zameniti njegov bivši pomoćnik Miloš Milojević.

"Nismo imali dilemu kada smo shvatili da je odluka Stankovića konačna, kontaktirali smo Miloša s obzira da smo ga dugo pripremali da preuzme kormilo Zvezde. Milojević je dete Zvezde, prošao je sve selekcije kao igrač, radio je u stručnom štabu, važno je da imamo kontinuitet. Poznaje igrače i svlačionicu, najmanje će njemu biti potrebno vremena da se adaptira na zahteve velikog kluba kao što je Zvezda. Milojević je mlad trener, moderan, baš onakav kakav je potreban klubu. On je već 10 godina trener, spremao je on sebe za ovu ulogu, za veliku scenu. Juče kada smo ga nazvali, rekao je "spreman sam", uhvatio prvi avion i došao. Ne sumnjam da će Zvezda nastaviti sa uspesima, ciljevi su jasni i to mu je predočeno, da se ne dovodi u pitanje osvajanje titule", poručio je generalni direktor crveno-belih.

Kurir sport