NA KOSOVU SU ME OPTUŽILI ZBOG SRBIJE! Reprezentativac Švajcarske progovorio o TUČI na SP, pa priznao: SRBI SU MOJI PRIJATELJI!

Bivši reprezentativac Švajcarske Valon Behrami u opširnom intervjuu koji je dao za ugledni "Blik" otvoreno je govorio o incidentima koji su se dogodili na Mundijalu u Rusiji 2018. godine, utakmici sa Srbijom i problemima sa kojima se suočio nakon tog meča.

Podsetimo, nakon Mundijala u Rusiji selektor Švajcarske Valdimir Petković izbacio je Behramija iz nacionalnog tima.

"Puno toga se dogodilo na Svetskom prvenstvu. U hotelu je došlo do tuče nakon remija sa Brazilom. Svi su bili srećni zbog dobrog rezultata, sve porodice igrača su bile u hotelu, moja supruga Lara i moji roditelji takođe. Mi igrači smo jeli, dok su supruga i roditelji seli za sto. Tadašnji generalni sekretar reprezentacije je optužio moju porodicu da se nisu pozdravili sa ostalima. To me je veoma pogodilo, jer su se ponašali kao i svi ostali", otkrio je Behrami.

foto: EPA

Skandali su se ređali kao na traci.

Behrami je potom opužen da je njegova supruga previše boravila u hotelu.

"Uvek sam se pridržavao pravila, druge devojke su bile mnogo češće tu od nje" tvrdi Švajcarac.

Behrami otkriva da su zbog odluke generalnog sekretara brojni igrači želeli da se povuku iz reprezentacije.

"Svi dvojni državljani su hteli da se povuku iz tima zbog njegovih izjava da bi trebalo razmotriti zabranu dvojnog državljanstva. Niko više nije želeo da igra. Ne znam za Šaćirija, ali svi ostali da. Zauzeo sam se za saigrače i tako stekao mnogo neprijatelja", otkriva Behrami.

Behrami se potom dotakao i čuvenog meča sa Srbijom.

Reprezentativci Švajcarske Đerdan Šaćiri i Granit Džaka su provocirali Srbe tokom utakmice na Svetskom prvenstvu, dok treći švajcarski Albanac, Valon Behrami, to nije činio.

Prvo Džaka, pa onda Šaćiri, posle golova datih "orlovima" rukama su pokazivali dvoglavog orla, što je bila očigledna provokacija upućena Srbima, jer predstavlja simbol sa albanske zastave.

foto: EPA/LAURENT GILLIERON

U svom tom ludilu jedini pribran i korektan bio je Behrami.

Momak rođen u Kosovskoj Mitrovici na sebi ima istetovirane zastave Albanije i tzv. Kosova, kao i grb Švajcarske na grudima, ali u slavlju golova i pobede nad Srbijom nije se isticao kao Džaka i Šaćiri.

"Tu temu i danas mrzim. To je fudbal, a ne politika. Tom gestu nije mesto na fudbalskom terenu. To je glupost, ne igramo se rata. mene su na Kosovu tada optužili da nisam učestvovao u tom gestu. Igrači Srbije su moji prijatelji, rođeni su posle rata. Zato bi na ovom SP trebalo samo da se igra fudbal i ignoriše sve ostalo", jasan je Behrami.

"Plakao sam dva meseca" Fudbaler iz Kosovske Mitrovice otkrio je kako završio u Švajarskoj. "Otputovali smo poslednjim autobusom sa Kosova, kada smo shvatili da tamo nema budućnosti. Imao sam četiri i po godine. Plakao sam dva meseca, svake noći. Nedostajali su mi baba i deda. Bavio sam se atletikom pre nego što sam ušao u fudbal. Negde 1998. je stiglo pismo da treba da budemo proterani, ali mi je fudbal tada pomogao. Otac fudbalskog kolege se zauzeo za nas, prikupljeni su potpisi da ostanemo", rekao je Behrami.

