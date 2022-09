JAKE REČI VUJADINA SAVIĆA POSLE ZVIŽDUKA NAVIJAČA KATAIJU I SRNIĆU: Brzo su zaboravili Saletove bravure i Srnin gol Kelnu!

Prosto je bilo neverovatno čuti da navijači Crvene zvezde zvižducima ispraćaju Aleksandra Kataija i Slavoljuba Srnića posle nesrećno izgubljenog meča protiv Monaka (0:1) u prvom kolu Lige Evrope.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Čin koji se desio, a delo je grupe pojedinaca sa zapadne tribine Marakane, iznenadio je i Vujadina Savića. Bivšeg kapitena crveno-belih, danas člana stručnog štaba.

- Blago rečeno razočaran sam potezom pojedinih navijača sa zapadne tribine. Mislim da je to bila neka manja grupa, grupica koja na kraju povuče masu. Dva momka koja su poslednja zaslužila zvižduke su Aleksandar Katai i Slavoljub Srnić - rekao je Vujadin Savić i dodao:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Katai je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Crvenezvezde, koji je doneo toliko dobrog u finalu Kupa, postigao dva pogotka, nosi sezonama tim Crvene zvezde. On je dečko koji diže stadion na noge, pa do pre mesec dana je bio najbolji igrač Zvezde. Magiko! I sad da doživi da mu deo zapadne tribine zviždi. Mislim da je to velika sramota!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Slične reči imao je Vujadin Savić i za Slavoljuba Srnića, tragičara meča protiv Monaka, jer je nesmotreno napravio penal nad Aleksandrom Golovinom, koji je odlučio pobednika. Na kraju Srnić je u suzama završio utakmicu, jer mu je teško palo sve ono što se desilo na tribinama.

- Isto važi i za Srnića. Koliko je samo krvi i znoja ostavio na terenu. Koliko je radosti doneo Zvezdi... Igrao je povređen, davao sve od sebe, uvek na 120 odsto za Zvezdu. Brzo su mu zaboravili Keln, kada je golom rešio pobednika utamice, a Crvenoj zvezdi direktno doneo prolaz iz grupe i prvo evropsko proleće posle skoro 30 godina. On je utakmicu protiv Monaka odigrao izvanredno. Sramotno je da mu onako zvižde.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Vujadin Savić ne razume ponašanje manjeg dela zvezdaške publike, posebno što klub dominira u domaćim okvirima i beleži kontinuirane uspehe u Evropi.

- Mi šest sezona zaredom igramo grupnu fazu u Evropi. Sramotno je da se pojedini navijači sa zapadne tribine tako ponašaju. Šta bi tek bilo da nije ovako? Mislim da smo ih razmazili, da smo ih navikli na dobro... Da se ovo desilo recimo pre pet godina. Da je Zvezda izgubila ovako nesrećno od Monaka, tima koji je daleko skuplji od nas, i to sa ovakvom igrom i to 0:1. Mislim da bi ceo stadion bio na nogama i aplauzima ispratio naše igrače kao heroje - jasan je Vujadin Savić koji zaključuje:

- Hvala severnoj tribini koja je uvek uz naše igrače, uvek nam pružaju podršku. A, pojedinci sa zapadne tribine neka se zapitaju... U najmanju ruku nije fer to što rade.

Kurir sport/A. R.