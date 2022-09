MORA DA STE NAPILI BATISTUTU: Urnebesana reakcija Piksija na reči slavnog Argentinca!

Nedavno je našu zemlju posetio legendarni fudbaler Gabrijel Batistuta koji je tom prilikom sa velikim divljenjem i poštovanjem govorio o legendi srpskog fudbala - Draganu Stojkoviću Piksiju.

Batistuta je istakao da je Piksi bio u rangu Pelea, Maradone i Johana Krojfa.

Na konferenciji za medije, koja je održana pred mečeve Lige nacija, novinari su zamolili selektora Stojkovića da prokomentariše izjavu slavnog Argentinca.

Usledio je urnebesan odgovor.

"Mora da ste ga napili. A to je preko dana bilo, da je bilo uveče pa i da posumnjam malo. On je jedan od igrača o kome ne treba previše pričati, jedan golgeter, samo njegovo ime govori puno toga. Ako je to rekao i kako je rekao, meni ostaje samo da mu se zahvalim na lepim rečima", kaže Piksi i dodaje:

"Moja igračka karijera je prestala pre 20 godina, više se ni ne sećam kako sam igrao. Lepo je čuti kad vas ljudi hvale, kad vas kritikuju, onda to nije baš prijatno. Ako ću da biram da li će da me hvale ili da me kritikuju, onda biram ovo prvo. Sjajne reči, mislim da ja nisam bio u tom rangu, jer su ti igrači bili vanserijski, iako za sebe ne smatram da sam bio nešto posebno. Trudio sam da se borim za svoj tim, za svoju reprezentacijui to je uvek bilo valindno" zaključio je Stojković.

Kurir sport