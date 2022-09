ZA SRBIJU SAM IGRAO SAMO DA NE BIH IMAO "PRAZAN HOD": Ovako sramotne reči o našoj fudbalskoj reprezentaciji se NE PAMTE!

Vest da je Andrija Radulović ponovo odlučio da promeni zemlju za koju će igrati, izazvala je veliku pažnju, ne samo u Crnoj Gori i Srbiji, već i regionu.

I ništa tu ne bi bilo čudno, da rođeni Kotoranin nije u izjavi primenio neprimerene reči prema Srbiji, državi u kojoj se afirmisao i u kojoj i danas prima platu. Nazvati Srbiju "zemljom koja mu je poslužila da premosti prazan hod u karijeri" u najmanju ruku je nevaspitano i neukusno.

Andrija Radulović (20) igrao je za mlađe selekcije Crne Gore do 15 i 16 godina, a onda je odlučio da prihvati poziv Srbije, čiji je dres nosio u reprezentacijama od 17 do 20 godina. Sada se ponovo vratio pod okrilje zemlje u kojoj je rođen.

Na pitanje reportera RTCG "nakon što si igrao za mlađe kategorije Crne Gore, odlučio si u jednom trenutku da "promeniš dres" i zaigraš za mlađe kategorije Srbije. Kako je došlo do toga?" Radulović je odgovorio:

- U tom trenutku nisam bio u planovima selektora Crne Gore pa nisam hteo da pravim "prazan hod" i odazvao sam se pozivu Srbije.

Ove jeseni Radulović je imao poziv selektora Srbije i Crne Gore, a svoju odluku da ponovo postane "preletač" je obrazložio:

- Naravno, kod mene se nikad nije dovodilo u pitanje za koju ću reprezentaciju nastupati. Dobio sam u istom momentu i poziv Srbije, gde sam se konsultovao sa selektorom reprezentacije i rekao mu da je moja želja Crna Gora. On je to sasvim normalno prihvatio, posavetovao me, pružio mi podršku i drago mi je zbog toga.

Andrija Radulović se nada da bi u dogledno vreme mogao da dobije i poziv selektora A tima Crne Gore Miodraga Radulovića.

- Kao svaki mladi igrač što sanja da igra za svoju državu, tako sanjam i ja…Fokusiran sam na sebe, da pružam dobre partije i poziv će stići sam od sebe - istakao je Andrija Radulović.

Niko ne osuđuje potez Andrije Radulovića da igra za reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen. To je njegova odluka i njegov izbor i svakako je treba poštovati. Međutim, mladi fudbaler trebalo bi da bira reči, jer nije lepo, a ni vaspitano reći da je iskoristio Srbiju da popuni "prazan hod". Tako nešto je nedopustivo kazati za bilo koju zemlju, a kamoli za državu u kojoj igra i u kojoj zarađuje novac. Činjenica je da u selekciji Crne Gore, gde je kudikamo manja konkurencija, ima više šanse da se domogne A tima, što ne bi bio slučaj sa Srbijom.

Andrija Radulović trenutno je član kluba Mladost GAT iz Novog Sada, gde igra kao pozajmljen fudbaler Crvene zvezde sa kojom ima ugovor do juna 2025. godine. Njega je pre tri godine javno kritikovao predsednik FS Crne Gore Dejan Savićević što je prihvatio da igra za Srbiju. Pre dve godine Andrija Radulović je o tome da li će igrati za Srbiju ili Crnu Goru rekao:

- Ne pravim razliku između Srbije i Crne Gore jer za mene su te dve države kao brat i sestra koji se podjednako vole.

