PROBLEM U TABORU ORLOVA! Piksi pred Švedsku saopštio loše vesti: Jedan je već otišao iz tima, za trojicu da vidimo kako će spavati

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković i kapiten Dušan Tadić obratiće se pred odlučujući meč sa Švedskom u Ligi nacija.

Novinar iz Italije prvo je upitao Piksija kako vidi oscilacije u igri Dušan Vlahovića.

"Očekivao sam pitanja o meču sutra, ne o Vlahoviću. Vidite, sve što mogu reći je da on radi sjajno, srećan je da je opet u grupi. Mnogo je motivisan za naredne mečeve, oduševljen sam njegovim stavom, ponašanjem. Možda u Italiji očekujete daje tri gola po meču, nije lako tamo. On se žrtvuje za tim, očekujem takođe da pruži najbolje za tim Srbije. On je u dobroj formi, nema povreda, problema. Nadam se da ću ga videti u dobroj partiji sutra", rekao je selektor Srbije i nastavio:

"Liga nacija nije prijateljsko takmičenje. Bodovi se broje i važno je. Obe utakmice očekujemo u sjajnoj atmosferi, igrači su motivisani, znamo da ne postoje lake utakmice. Svi žele da naprave iznenađenje, a mi znamo naš fokus. Želimo da igramo dobo protiv Švedske, da igramo lep fudbal i da na kraju dođemo do rezultata", rekao je selektor Srbije.

foto: Starsport©

Kapiten Dušan Tadić želi pobedu u obe utakmice:

"Septembar je dobar mesec za igranje jer smo tek na početku sezone. Srećni smo što smo ovde, radujemo se utakmicama, nebitno da li je Liga nacija ili Mundijal. Najvažnije je da pobeđujemo. Ovo je sjajna generacija, selektor je napravio sjajnu hemiju i to je najvažnije. Zbog toga i dolaze rezultati, samo treba da nastavimo tim ritmom".

Kao i Švedska, tako i fudbalska reprezentacija Srbije ima određenih problema sa povredama pred međusobni duel ove dve selekcije u Ligi nacija.

"Nemanja Gudelj je otišao kući, a ima i što se tiče zdravstvenih stvari, koje mi kao treneri moramo da prihvatimo. Videćemo, radi se o trojici igrača, da vidimo kako će spavati i kako će se probuditi. Ali to su problemi koji se dešavaju, ali za prosutim mlekom ne treba nikad plakati. Jedan ne možde, drugi može", rekao je Piksi koji se osvrnuo na sastav:

"Nemam dilemu oko tima, samo ne mogu da kažem. Pre tri dana je stvorena slika i to je tako. Svaki dan se samo potvrđuje to neko razmišljanje. Nemamo Milenkovića zbog povrede, ali igramo sa trojicom pozadi, pa neko mora da igra. Nećemo ostaviti prazno mesto, a ko će biti, to ćete videti sutra. Srbija će izaći sa timom za koji smatram da može iznese teret i izazov, koji se zove Švedska. Ko god bude bio pozadi, nemam dilemu da će odigrati vrhunski i onako kako se očekuje", rekao je Piksi.

Reprezentacija Srbije poslednje dve utakmice u Ligi nacija igra protiv Švedske u Beogradu 24. septembra i Norveške u Oslu tri dana kasnije.

Na tabeli Lige nacija B u Grupi 4 Norveška je prva sa 10 bodova, Srbija ima sedam, Švedska tri boda, a Slovenija dva.

(Kurir sport)