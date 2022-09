TREBA DA ZNAŠ KO SI I ŠTA SI I DA SE NE OSVRĆEŠ: Šmekerski odgovor Dušana Tadića na ŽESTOKE PROZIVKE na njegov račun

Kapiten reprezentacije Srbije, Dušan Tadić, uoči utakmice protiv Švedske u Ligi nacija, odgovorio je na kritike koje su stigle na njegov račun u Holandiji.

Od početka sezone, predvodnik Ajaksa još uvek nije postigao gol, a upisao je pet asistencija, a kritike su stigle nakon dva vezana poraza, na gostovanjima Liverpulu u Ligi šampiona i AZ Alkmaru u domaćem prvenstvu.

Tadić je na konferenciji za medije pred utakmicu petog kola Lige nacija odgovorio na pitanje o rečima upućenim na njegov račun.

- Kad ste najstariji, kapiten, kad dugo tim pobeđuje... naravno da nekim ljudima to ne odgovara, kada ste stranac pogotovo. Kada se izgubi, kada ne namestite gol ili date, prvi ste na udaru. Rekao sam već da je to normalno, igrači sa najviše kvaliteta i odgovornosti preuzimaju sve. Treba da znaš ko si i šta si i da se ne osvrćeš. Treba ostati gladan uspeha, nebitno je koliko godina imaš - rekao je Tadić.

foto: Starsport©

Verovatno više od drugih, odjeknule su reči Veslija Snajdera, legendarnog Holanđanina koji je nepotrebno oštro kritikovao srpskog fudbalera.

- Njegova forma počinje da izgleda sramno, kao da je potpuno ostao bez nje. U ovom momentu morate da ga izvučete iz ovakve situacije tako što ćete ga stavite na klupu. Razumem ja da je on kapiten, ali on to može da bude i van terena, zar ne? Onda si vrhunski kapiten. Nije problem što ga neće biti na terenu, jer je tu proveo dosta vremena. Da sam tako igrao ja bih sugerisao treneru: "Samo me ostavi na klupi - rekao je Snajder nedavno.

Priliku da ućutka kritičare, Tadić će imati u subotu uveče, od 20.45 časova, kada će sa saigračima iz nacionalnog tima igrati protiv Švedske na stadionu Rajko Mitić, a zatim i u utorak, 27. septembra, na gostovanju Norveškoj u Oslu.

