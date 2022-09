NE PLAŠIM SE, PARTIZAN JE JAK SAMO KADA JE UJEDINJEN! Ivica Kralj: Petrić je svoju mirnoću preneo na igrače i spasao klub!

Ivica Kralj, novi sportski direktor Partizana, smatra da je Gordan Petrić svojom harizmom i pre svega mirnoćom, uspeo da stabilizuje klub i iz fudbalera izvuče sve ono najbolje.

foto: Nemanja Nikolić

Nekadašnji golman crno-belih Ivica Kralj ubeđen je da će na novom poslu biti uspešan i da će Partizan posle zimskog prelaznog roka ući jači u šampionat i da će se boriti za titulu.

U razgovoru za klupsku TV Ivica Kralj je otkrio da se nimalo ne plaši novog odgovornog posla.

- Funkcija sportskog direktora nosi veliku odgovornost. Želeo sam ovo da se desi. Opušten sam i mislim da je ovo bio normalan sled događaja. U karijeri, pa ni sada nisam išao prečicama. Radio sam u Šapcu kao predsednik Mačve pet ipo godina, u Partizanu godinu ipo dana bio direktor skauting službe. Moj posao je da napravim saradnju između prvog tima i omladinske škole. Meni olakšava komunikaciju što dobro poznajem trenera Petrića i pomoćnika Nađa - rekao je Ivica Kralj, a na temu pritiska je dodao:

- Kada ste deo javnog života moraš da se navikneš i na pritisak. Toga je bilo i kada sam igrao. Ovo je za mene veliki izazov.

foto: Starsport

Potom se osvrnuo na bivšeg sportskog direktora Partizana.

- Ivica Iiev bio je kvalitetan i pravi sportski direktor. Vukao je mnoge dobre poteze. Možda deluje čudno, ali žao mi je što je otišao iz Partizana.

Potom se dotakao trenera Gordana Petrića i apostrofirao njegovu ulogu.

- Dolazak Gordana Petrića okrenuo je klub. Ima prilaz igračima, zna kako da popriča i našali se sa njima, koga da zagrli. Uspeo je da svoj mir prebaci na fudbalere. I oni sada deluju samouverenije i to je recept kako treba da funkcionišemo. Usledili su dobri rezultati, želimo da nastavimo u tom nizu. Neće biti lako, čeka nas veliki broj utakmica.

foto: www.partizan.rs

Ivica Kralj osvrnuo se i na teške dane, otvoreni rat između FK Partizan i JSD Partizan.

- Treba svi da radimo zajedno, kao grupa. Svedoci smo čudnih dešavanja u našem klubu i okolini. Svi bi trebalo da se bavimo Partizanom i učinimo da bude bolji. Podele u Partizanu, meni to stvarno čudno zvuči!

Veruje da će se u fudbalski klub vratiti legende.

- Voleo bih da se u skorije vreme vrate još neki igrači - Ivan Tomić, Bata Mirković, Predrag Mijatović, Milivoje Ćirković... Da svi računamo na njihovu pomoć. Ovde niko ne treba da se vezuje za bivšu ili buduću upravu. Sve legende Partizana su dobrodošle u klub. Svi su dali Partizanu, i Partizan njima. Ne vezujemo se za ljude, već za Partizan.

foto: Printskrin/Jutjub

Prisetio se novi sportski direktor Partizana početka sezone.

- U ovoj sezoni nismo krenuli kako smo očekivali, ali smo pokazali veličinu i izdigli se iznad problema. U narednom periodu možemo samo da rastemo, da budemo kvalitetniji. Čeka nas veliki broj utakmica do pauze zbog Svetskog prvenstva, što će biti priličan pritisak na igrače, jer je kratak period. Ali, oni moraju da znaju da predstavljaju Partizan, nose njegov grb i dres.

Dotakao se Ivica Kralj i navijača, kojih je sve manje na stadionu u Humskoj.

- Partizan bez navijača i njihove podrške nije Partizan. Komplikovana je situacija. Pozivam naše navijače, da nam daju podršku, da budu naš vetar u leđa. Da opet budemo svi zajedno.

foto: Starsport

Zimski prelazni rok biće važan za crno-bele, a trener Gordan Petrić rekao je da ga već sada treba spremiti.

- Bilo bi idealno da napravimo dobru ideju za prelazni rok. U razgovoru sa Gordanom Petrićom videću kakve igrače on želi. Ne sumnjam da ćemo zajedno dobro uraditi posao. Dolasci zavise od odlazaka, ali i finansijskih stvari. Lako je naći dobrog i skupog igrača. Mi moramo drugačije da radimo. Evo, Nica je uložila 150 miliona evra u prelaznom roku, žele da konkurišu PSŽ sledeće sezone. A, mi smo protiv njih bili konkurentni na terenu, videli da možemo da igramo ravnopravno sa njima.

Govorio je Kralj i o svom privatnom životu.

- U braku sam sa Draganom 25 godina. Sigurno da nije lako biti supruga vrhunskog sportiste. Zahvaljujući fudbalu proputovao sam ceo svet, ali nisam video mnogo toga. Uglavnom se sve svodilo na - avion, teren i povratak. Ne žalim se, birao sam taj put. Porodica trpi, ali to je sastavni deo. Uživam sa suprugom Draganom i ćerkom Sarom koja studira u Americi, ima 22 godine. Meni je porodica uvek bila na prvom mestu.

foto: Printskrin/Jutjub

Umesto fudbala, Kralj je mogao da se bavi jednim drugim sportom.

- Rođen sam u Tivtu, na moru. Počeo sam sa vaterpolom. A, uz njega i sa fudbalom. Stao sam na gol, a Radovan Vukotić moj tadašnji trener video je u meni nešto. U Partizan sam došao sa 14 godina, divio sam se roditeljima da me tako malog puste u Beograd. Hvala im.

Prisetio se Kralj i jedne anegdote, na pitanje klupske portparolke Biljane Obradović.

- Istina, branio sam u delu ronilačkog odela. Zimu ne podnosim, jer sam rođen na moru. Ne volim kad mi je hladno. Sekao sam to odelo do kolena i na rukavima. Jeste, desilo se. (smeh) To su tanki materijali, ali čuvaju toplotu, a to je najvažnije - smejao se i pričao Kralj.

Kurir sport/A. R.