VELIKA PREVIRANJA U PARTIZANU: Oglasio se i trener crno-belih Gordan Petrić, EVO ŠTA JE REKAO! (VIDEO)

Gostovanje trenera Partizana Gordana Petrića na K1 televiziji izazvalo je veliku pažnju ovih dana. Navijači Partizana na društvenim mrežama šeruju neke od njegovih najzanimljivijih odgovora, a tokom razgovora Petrić nije bežao ni od pitanja vezanih za najnovije probleme na relaciji FK Partizan - JSD Partizan.

On je otkrio i da sve to može da se odrazi i na njegovu ekipu i da pogotovo stranim igračima u timu mora da objašnjava situaciju i da ih umiri, da im to ne skreNe pažnju sa obaveza na terenu.

''Ja sam već bio u situaciji 2016/17 kada je bila sednica skupštine i iste neke stvari su se dešavale. Ja sam tada predlagao da se svi dogovore, pre svih Ćurković, Zečević i Bjeković koji su napravili to što su napravili od Partizana. Tada su mi se možda i smejali kad sam rekao da ću pustiti bradu i brkove i otići u brda. Ali, sve to što sam pričao, to se i desilo. Opet su oni svi sad zajedno, da se ne lažemo, ja nemam problem to da kažem. Sve ovo što se dešava u JSD, to igrači osećaju. Ja moram da objasnim strancima šta se dešava, oni ljudi gledaju ovako... nemaju pojma.

Ja moram pre treninga da ih obradim da bi igrač pomislio 'rekao mi je šef da nema nikakvih problema'. Svi su oni motivisani, ali moraš da im preneseš informaciju. Na primer zašto neko sad ne igra, a igrao je prethodne 3-4 utakmice. Sve što se dešava nije lepo, ali nadam se da će se dogovoriti, sede glave su, valjda su pametni da mogu da se dogovore. Mene to ne opterećuje. Ono kad pevaju, ja ih ne osezim, možda samo kad lopta ode u aut. Ali, kad je igra u toku, ne gledaš gde je lopta, nego šta se dešava okolo'', objasnio je Petrić.

Finansije su uvek važna tema kada je vrhunski sport u pitanju i u zavisnosti od materijalnih uslova vuku se i određeni potezi u formiranju tima. Partizan je dobio novog sportskog direktora Ivicu Kralja, pa se postavlja pitanje da li će crno-beli uspeti da zadrže svoje najbolje igrače.

''Bio sam nedavno u Atini, AEK je tamo prodao 25.000 sezonskih karata. Svaka karta po 1.200 evra, kad se to sve sabere, plus sponzori... To je neki novac gde to možeš da dovedeš i zadržiš igrače. A kod nas ako stigne ponuda za Dijabatea ili za mlađe igrače, klub mora da razmisli da li će da proda da bi mogao dobro da funkcioniše. Jer kad ne isplatiš neke igrače, odmah se pojavljuje nervoza. Ljudi moraju da shvate da nije lako voditi fudbalski klub. Ti možeš da izgubiš sad u sredu, posle dobiješ, pa opet izgubiš i odmah se menja atmosfera'', ipozorio je Gordan Petrić.

