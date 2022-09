REKAO SAM MU DA VOLI IZLASKE I ŽENE: Kapelo izbacio Ronalda iz tima pa ubeđivao Berluskonija da ga ne kupuje!

Fudbal je bio tako jednostavna i prelepa igra kada je čuveni Brazilac Ronaldo Nazario de Lima imao loptu.

Bio je mađioničar na terenu, ali brojne povrede i buran način života sprečili su ga da pokaže svoj pun potencijal.

Noćni život i lepe žene popularnom Zubi uvek su bili na vrhu liste prioriteta, što negativno odrazilo na njegovu karijeru.

Nakon sjajnih partija na Mundijalu 2002. slavni Brazilac je prešao u Real Madrid gde je proveo pet godina.

Imao je nekoliko sjajnih sezona, međutim, početkom 2007. godine dok je ekipu predvodio Fabio Kapelo napustio je klub.

Prešao je u redove Milana, gde je odigrao 20 mečeva i postigao devet golova. Tu je ponovo zadobio tešku povredu kolena i bilo je jasno da mu se karijera bliži kraju.

foto: AP

Iskuni italijanski stručnjak Fabio Kapelo u razgovoru za brazilske medije otkrio zašto je odlučio da skloni Brazilca iz tima i tom prilikom je priznao da je savetovao tadašnjeg predsednika Milana Silvija Berluskonija da ga ne uzima.

"Velika odgovornost je biti trener Real Madrida. U mom drugom mandatu odlučili smo da prodamo Ronalda i dovedemo Kasana kako bi dobili pobedničku atmosferu u ekipi. Deset utakmica pre kraja smo nadoknadili devet bodova minusa za Barselonom, time se i danas ponosim", rekao je Kapelo.

"Sećam se da me je Silvio Berluskoni zvao kako bi me pitao o Ronaldu. Reakao sam mu da ne trenira, da mnogo voli zabave i žene i da će pogrešiti ako ga dovede. Narednog dana video sam u novinama naslov da je Ronaldo u Milanu. Bilo je to jako smešno", prisetio se Italijan.

