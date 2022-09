NE BRINE ZBOG LOŠIH REZULTATA: Sautgejt uveren da je on prava osoba da vodi Englesku na SP

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt rekao je danas da je uveren da je on prava osoba da predvodi ekipu na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Engleska je na prethodnom Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine stigla do polufinala, a na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu bila je finalista. Međutim, ekipa je u petak izgubila od Italije 0:1 i iz Lige nacija A ispala je u Ligu nacija B.

Pojedini engleski navijači koji su gledali utakmicu na San Siru u Milanu zviždali su Sautgejtu posle pete uzastopne utakmice bez pobede.

"Tako trenutno stoje stvari i to moram da prihvatim. Mislim da sam ja prava osoba da predvodim ekipu u Kataru. Mislim da je na taj način stabilnije, bez sumnje. Ne mislim da je igra bila toliko loša, ali znam će biti podsmeha samo zato što imamo niz poraza. Ali, moramo da odvojimo leto i okolnosti iz tog perioda od ove utakmice", rekao je Sautgejt, preneo je Skaj.

foto: Profimedia

Upitan da li i dalje veruje da će ekipa "kliknuti", odnosno zaigrati najbolje kada to bude najpotrebnije, selektor je rekao: "Da, bez sumnje".

"Igramo i igrali smo protiv vrhunskih ekipa i zbog toga ćemo biti bolji. Posebno mladi igrači, iz tih mečeva su mnogo naučili. U prošlosti smo imali niz prijateljskih i drugih utakmica, posle kojih smo išli na turnire gde smo nailazili na vrhunske protivnike i to nas je prilično često stizalo. Sada znamo koji je to nivo, znamo šta moramo da popravimo i bićemo bolji jer smo imali ovoliko kvalitetnih utakmica", naveo je Sautgejt.

Kapiten Engleske Hari Kejn rekao je da navijači ne treba da paniče zbog loših rezultata uoči Svetskog prvenstva, pošto niko u ekipi ne paniči.

"Mi ne paničimo, znamo da moramo da napredujemo. Naravno da razumem frustraciju navijača. Bio sam navijač Engleske, to sam i dalje, bez obzira da li igram. Ako budemo imali dobar turnir, nisam siguran da li će ljudi biti zabrinuti zbog rezultata od letos i to je najvažnije. Moramo da se popravimo, znamo to", naveo je on.

"Navijači su uvek sjajni i podržavaju nas. Znam da će biti tamo i u ponedeljak (protiv Nemačke na Vembliju), da će nas podržavati i svi će biti uzbudjeni zbog Svetskog prvenstva, bez obzira šta da se desi. Nadam se da možemo da im se odužimo dobrim rezultatima", dodao je Kejn.

Svetsko prvenstvo održaće se od 20. novembra do 18. decembra u Kataru. Engleska će igrati u Grupi B sa Iranom, SAD i Velsom.

Kurir sport