PREKINUT MEČ MLADIH SELEKCIJA BUGARSKE I SRBIJE! Jezivo nevreme, POPLAVA u Sofiji

Velika kiša koja je bukvalno natopila teren uticala je da se prekine prijateljski meč u Sofiji između mladih reprezentacija Bugarske i Srbije.

Prvo poluvreme je okončano bez pobednika, rezultatom 1:1 a onda je sudija sa saradnicima, naravno u dogovoru sa obe selekcije, svirao kraj. Jednostavno, uslovi za igru su postali nemogući, a rizik od mogućih povreda je bio veliki.

Do odlaska na odmor, videli smo zanimljiv meč, ponavljamo, koliko su uslovi za igru to dozvoljavali. Srbija je došla do vođstva u ranoj fazi meča posle lepe akcije, tri odigrana pasa i dobre realizacije Ratkova. Domaćin je izjednačio posle jednog udarca i odbijene lopte na koju je naleteo Cenov i Filip Stanković nije mogao ništa da učini. Meču su prisustvovali i bivši selektor Srbije, sada selektor Bugarske, Mladen Krstajić, trener sofijskog CSKA Saša Ilić…

Kurir sport