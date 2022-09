ISTORIJA! MITROVIĆEVI JUBILEJI U DRESU SRBIJE: Sve je počelo golom protiv SUSEDA (VIDEO)

Najbolji strelac u istoriji Srbije Aleksandar Mitrović, u Oslu je postigao svoj jubilarni 50. gol u dresu sa državnim grbom.

On je to uspeo nakon samo 76 mečeva za nacionalni tim.

Debitantski nastup za A selekciju Srbije, Mitrović je zabeležio 7. juna 2013. godine, u Briselu protiv Belgije.

Tri meseca kasnije došao je i do svog prvenca. 6. septembra 2013. godine odigrana je čuvena utakmica između Srbije i Hrvatske u Beogradu, u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

Mitrović je u 66. minutu, nakon centaršuta iz slobodnog udarca sa desne strane, sa ruba peterca glavom postigao izjednačujući gol, kojim je postavljen konačan rezultat - 1:1.

Do prvog jubileja od 10 postignutih golova za nacionalni tim, fudbaler Fulama došao je 02. septembra 2017. godine. U pitanju je utakmica 7. kola kvalifikacija za SP u Rusiji 2018. godine, protiv Moldavije. Srbija je taj meč dobila rezultatom 3:0, a Mitrović je bio strelac trećeg gola na asistenciju Filipa Kostića.

20. gol u srpskoj reprezentaciji, popularni Mitrogol postigao je iz penala protiv Crne Gore, 11. oktobra 2018. godine, u trećem kolu tadašnjeg izdanja C Lige Nacija. Na toj utakmici srpski napadač bio je dvostruki strelac, za pobedu od 2:0 u Podgorici.

Nakon godinu dana stigao je do sledećeg jubileja - 30. gol za A selekciju. U 6. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine, Srbija je 14. oktobra 2019. godine gostovala Litvaniji u Viljnusu, i došla do pobede od 2:1. Napadač Fulama bio je strelac oba gola, na dve asistencije Adema Ljajića. Prvim golom iz 49. minuta došao je do pomenutog jubileja.

Do 40. gola napadač rodom iz Smedereva došao je na utakmici protiv Azerbejdžana, u Bakuu, 30. marta 2021. godine. Srpski tim je taj mel dobio rezultatom 2:1. Isto kao u prethodnom slučaju, Mitrović je bio dvostruki strelac, a prvi gol sa te utakmice bio mu je 40. po redu.

Igrao se 16. minut kada je lepim šutem desnom nogom, sa nekih 15-tak metara udaljenosti, matirao golmana domaćeg tima.To je bila važna pobeda Srbije za kasniji plasman na Mundijal u Kataru.

MITROVIĆEVI JUBILEJI 1. gol Srbija - Hrvatska 1:1 Kvalifikacije za SP u Brazilu 2014. Beograd, 06. septembar 2013. godine Strelci: Mario Mandžukić (53. minut), Aleksandar Mitrović (66. minut) 10. gol Srbija - Moldavija 3:0 Kvalifikacije za SP u Rusiji 2018. Beograd, 02. septembar 2017. godine Strelci: Mijat Gaćinović (20. minut), Aleksandar Kolarov (29. minut), Aleksandar Mitrović (81. minut) 20. gol Crna Gora -Srbija 0:2 C Liga Nacija 2018. Podgorica, 11. oktobar 2018. godine Strelci: Aleksandar Mitrović (49. minut/penal, 81. minut) 30. gol Litvanija - Srbija 1:2 Kvalifikacije za EP 2020. Viljnus, 14. oktobar 2019. godine Strelci: Aleksandar Mitrović (49. minut, 53. minut), Donatas Kazlauskas (79. minut) 40. gol Azerbejdžan - Srbija 1:2 Kvalifikacije za SP 2022. Baku, 30. mart 2021. godine Strelci: Aleksandar Mitrović (16. minut, 81. minut), Emin Mahmudov (60. minut/penal) 50. gol Norveška - Srbija 0:2 B Liga Nacija 2022. Oslo, 27. septembar 2022. godine Strelci: Dušan Vlahović (42. minut), Aleksandar Mitrović (54. minut)

Na kraju dolazimo do utakmice sa Norveškom iz Osla, koja će tako ostati upisana kao jedna lepa i zaokružena priča u istoriji srpskog fudbala.

S obzirom da Aleksandar Mitrović ima tek 28. godina, nadamo se da će u narednim godinama ostvariti još nekoliko ovakvih jubileja, pa čak možda i da maštamo o magičnoj brojki od 100 golova za nacionalni tim.

