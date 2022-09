IZNENAĐUJUĆA IZJAVA RIKARDA GOMEŠA: U Portugalu ne mogu da mi ponude platu kakvu imam u Partizanu!

Centarfor Partizana, Rikardo Gomeš, otkrio je da je klub dobio ponude za njega, ali i da nije bio blizu odlaska iz Humske.

Gomeš je ove sezone u svim takmičenjima postigao 14 golova na 17 utakmica.

On je u intervjuu za portugalski "Zero Zero" poručio da je imao dve dobre ponude iz Grčke, ali i da je zadovoljan finansijskim uslovima u Partizan.

- Imao sam ponudu Panatinaikosa na kraju prošle sezone, a AEK me je tražio na kraju letnjeg prelaznog roka. Ipak, na neke stvari nisam mogao da utičem, Partizan i AEK se nisu dogovorili i ja sam u potpunosti ok sa tim. Šta god da treba da se dogodi, dogodiće se bez pritiska i stresa - rekao je Rikardo.

foto: @starsport

On je govorio i o povratku u Portugal i mogućnosti tamošnjih klubova da mu ponude zaradu kakvu ima u Beogradu.

- Teško da će se to desiti jer mislim da timovi iz Portugala ne mogu da mi ponude finansijske uslove kao Partizan. Nisam želeo da idem u Saudijsku Arabiju jer bi to značilo da moja porodica mora da ide u Portugal - istakao je Gomeš.

